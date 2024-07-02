シュワーバーは得票率39％…決選投票は4日午前1時まで行われるメジャーリーグ機構（MLB）は1日（日本時間2日）、オールスター戦（7月16日・アーリントン）の先発出場野手を決める2次投票の中間結果を発表した。ナ・リーグ指名打者部門ではドジャース大谷翔平投手が得票率61％を獲得。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は39％で、大きなリードをつけた。大谷が先発出場となれば4年連続4度目となる。ファンによる1次投票