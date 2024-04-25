歌手で女優の小柳ルミ子が4月23日更新のInstagramで見せた“ド派手”な姿が話題だ。小柳は金髪のヘアスタイルに、ピンクのアウターとバッグ、黒いミニスカートに生足を大胆に露出した姿を披露した。マニュキアのほか足の爪もピンク色に塗っている。【写真】「親なら全力で止める」小柳ルミ子の攻めた“ド派手”ピンク私服小柳は《黒のミニスカはZARA》《それ以外全てアンコキーヌ》《「71才で生足なんて姉さんの年おかしいよー