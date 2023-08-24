高校生の陸上競技大会で女子選手の下半身を盗撮した疑いで５０代の男が逮捕されました。警察は同様の容疑を繰り返していたとみて捜査しています。 鹿児島市の会社員の男（５６）は５月、西区で開かれた高校生の陸上競技大会で、女子選手３人の下半身を拡大した動画を撮影した疑いがもたれています。 川村凌記者「容疑者の男は陸上競技場内の観客に紛れて堂々と撮影していたということです」 容疑者の男の自宅からはほかにもアス