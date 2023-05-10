Image: 1st footage / Shutterstock 心あたりが多すぎる。SNSを見ていると脳が消耗し、消耗すればするほど「いいね！」の数に影響されやすくなり、つい必要ない商品の広告をクリックしてしまう…。最新の研究で、人間の行動がいかにSNSに左右されるかが分かってきました。筆者は広告学の教授として長年にわたりSNS行動学について研究してきました。2022年後半、私は同僚のエリック・ヘイリー