昨季限りで現役引退した元日本ハムの杉谷拳士氏(32)が11日、自身のインスタグラムを更新。米国の入国審査で起きた珍トラブルを報告した。「【アメリカ】アメリカの入国審査で」と始めた杉谷氏は「How long are you going to stay in the US?」(米国にはどれぐらい滞在するの?)との質問を受けた。「『5日だけだよ』と言おうとしたのですが、緊張してIt's only five minutes(5分だけだよ)と言ってしまいました」しかし、