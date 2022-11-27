第3回大会で王者に輝いた「3時のヒロイン」11月26日、女性限定のお笑いコンテスト『女芸人No.1決定戦 THE W 2022』（日本テレビ系・12月10日放送）の決勝出場者が発表された。これまで、ゆりやんレトリィバァ、阿佐ヶ谷姉妹、3時のヒロイン、吉住、オダウエダという5組のチャンピオンを輩出してきた同大会。今回、決勝に進出するのは、Aマッソ、エルフ、河邑ミク、さとなかほがらか、スパイク、TEAM BANANA、天才ピアニスト、