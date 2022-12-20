M-1グランプリ2022
『M-1グランプリ2022』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年10月22日
2023年6月27日
2023年2月10日
2023年2月4日
2023年1月20日
2023年1月16日
2023年1月8日
2023年1月2日
2022年12月27日
2022年12月25日
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有吉弘行「M-1」王者ウエスト井口の「毒舌」に刺激か？「こっちもやる気」
ウエストランドのM-1優勝を受け、「やる気が満ちあふれてます」と言及
スポニチアネックス
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「干されるような状態」さんま、爆問所属タイタンからM-1王者誕生に感慨
「爆笑問題とともに苦労しながら。干されるような状態があった」と回顧
スポニチアネックス
2022年12月24日
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さや香は「死ぬまで年収3000万円」トミーズ雅が番組で明言
今後について「サラリーマンの10倍ぐらいの生活ができます」と明言
東スポWEB
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今田耕司、M-1グランプリ2022を総括 さや香の2本目に感じた「異変」に言及
さや香の2本目を巡り「まさか（自己紹介の）『さや香』を噛むとは」と回想
東スポWEB
2022年12月23日
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ひろゆき氏「M-1」優勝のウエスト井口は「悪口ばかり言っててイヤな人」
「人の悪口ばかり言っててイヤな人だなと思いました（笑）」とニヤリ
スポニチアネックス
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おぎやはぎ矢作がM-1結果に驚き「普通、さや香だろ？優勝」
ウエストランドが優勝したことを受け、「ガチすぎるだろ」と言及
東スポWEB
2022年12月21日
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博多大吉、M-1決勝審査で首をかしげた理由を明かす「新喜劇のノリです」
優勝者が決まった直後、1人だけさや香に投票した大吉は首をかしげていた
東スポWEB
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M-1グランプリ2022、YouTubeの再生数で逆転現象 1位が「さや香」に
21日10時30分時点の再生数トップは準優勝の「さや香」の1本目で約304万回
J-CASTニュース
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太田光、後輩・ウエストランドのM-1優勝に喜び爆発 40分の熱弁
オープニングトークで40分近く、ウエストランドのM-1優勝を熱弁
スポニチアネックス
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伊藤沙莉、誹謗中傷受ける兄・オズワルド伊藤へねぎらい 感動する声
妹・沙莉がTwitterで「名前呼ばれた時かっこよかった」などとねぎらった
デイリースポーツ