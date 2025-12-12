シンプルで素朴な味わいが人気のスコーン。ほろっとした食感がたまらない焼きたてサクサクのスコーンはそのまま食べてももちろんおいしいですが、横半分にカットしてお好みのフルーツやクリームなどをサンドして楽しむのもおすすめ！見た目もかわいくてアレンジ自在な、スコーンサンドのおいしいアイデアをご紹介します。見ているだけでわくわく！みんなのスコーンサンドアイスクリーム＋チョコチップスコーン出典：https://www.in