自分好みにカスタマイズ！見た目もかわいくておいしい、スコーンサンドの楽しみ方

シンプルで素朴な味わいが人気のスコーン。ほろっとした食感がたまらない焼きたてサクサクのスコーンはそのまま食べてももちろんおいしいですが、横半分にカットしてお好みのフルーツやクリームなどをサンドして楽しむのもおすすめ！見た目もかわいくてアレンジ自在な、スコーンサンドのおいしいアイデアをご紹介します。

見ているだけでわくわく！みんなのスコーンサンド


アイスクリーム＋チョコチップスコーン

市販のチョコチップスコーンに、アイスクリームをあわせて。

「2種のアイスクリームはバニラとチョコレートでレディーボーデンを使用。食べる時は崩しましたがとても相性が良くおすすめです」と@higucciniさん。

手軽に楽しめておいしいって、うれしいですよね！


チョコチップスコーンサンド｜Instagram（@higuccini）いちごジャム＋クリーム＋プレーンスコーン

手作りのスコーンに果肉ごろごろ自家製いちごジャムとクリームをたっぷり挟んで。

クリームチーズとヨーグルトのさっぱりクリームが、サックリ軽めなスコーンのおいしさを引き立てます。


レモンカード＋サワークリーム＋プレーンスコーン

冷凍庫のスコーンをリベイクして、無農薬レモンで作ったレモンカードとサワークリームをサンド。

スコーンはバターの代わりに生クリームを使ってしっとり食感に。スコーンサンドとともに迎える朝、素敵な1日のはじまりですね。


レモンカードのスコーンサンド｜Instagram（@miki280280 ）バナナ＋チョコレート＋生クリーム＋コーヒースコーン

甘さ控えめの手作りコーヒースコーンに生クリームとバナナをサンドして、チョコレートをたらりと。

チョコレートとバナナの王道の組み合わせに生クリーム、おいしいに決まってますよね。


あんバター・あんマスカルポーネ＋抹茶小豆スコーン

手作りの煮小豆を使って焼いたスコーンに自家製あんこをたっぷり挟んで、ひとつはバター、もうひとつはマスカルポーネを。

スコーンには抹茶を多めに入れてほろ苦に。バターとマスカルポーネがアクセントの和テイストなスコーンサンド、食べてみたいな。


アメリカンチェリー＋チーズクリーム＋プレーンスコーン

思わず見入っちゃうほどかわいい、アメリカンチェリーのスコーンサンド。

薄力粉＆強力粉＆全粒粉でザクザクに仕上げたスコーンにチーズクリームをサンドして。季節ごとに旬のフレッシュフルーツでアレンジするのも楽しそうです。


アメリカンチェリーのスコーンサンド｜Instagram（@cherymomo）4種のフルーツもりもりスコーンサンド

素敵すぎてわくわくが止まらない、フルーツもりもりスコーンサンド。

@junjunmam64さんに教えていただいた、作る際のポイントはこちら。

・挟んでいるクリームは生クリームとサワークリームを2:1の割合で混ぜたもの。程よい硬さにコクと酸味があります。

・オレンジ、いちご、キウイは薄くスライスしたものを何枚も重ねています。ボリュームがありながらも食べやすく、口の中でスコーンとクリームとフルーツが良いバランスで混ざり合うよう工夫しています。

・スコーンサンドのトップにも表情が出るようにホワイトチョコを垂らしたり、砕いたピスタチオをのせたりしています。

フルーツヨーグルトアイスバーとキルシュゼリー＆チーズプリンの2層仕立てが添えられたデザートプレート。とってもかわいくて、食べるのがもったいないですね。


4種のフルーツもりもりスコーンサンド｜Instagram（@junjunmam64）スコーンサンドイッチ

タイムとローズマリーのオイルスコーンを焼いて、ブリーチーズと自家製の鶏ハムを挟んで。

バター不使用のオイルスコーンは、生地をのばして重ねる作業を3〜4回繰り返すことで層ができて、サクッとほろっと食感に。焼きたてのスコーンに挟んだブリーチーズは、温まって少しずつ柔らかくなり、何とも言えないおいしさです。


スコーンサンドイッチ｜Instagram（@saki_pofu）ハムとチーズのスコーン

ヨーグルト入りのスコーン生地にスモークハムとチーズを混ぜ込み、最後にチーズを挟んでオーブンへ。

中からとろ〜り溶け出すチーズがたまらない＠naohana.25さんのアレンジは、おやつにはもちろん、食事にもぴったりです。


ハムとチーズのスコーン｜Instagram（@naohana.25）【編集部レポ】お店で楽しむ3種の作りたてスコーンサンド

​注文ごとにリベイクし、なめらかで酸味がある北海道産クリームチーズと砂糖不使用で果実本来の甘さを濃縮したフルーツジャムをサンドして。

マーマレード、ブラックチェリー、アップルシナモンの3種の味わいが楽しめる、フレッシュネスバーガーのスコーンサンド。外はふんわり、中はしっとり、作りたてのおいしさをお店でぜひ。

作りたてスコーンサンド＆揚げたてチュロス | FRESHNESS BURGER フレッシュネスバーガー

アレンジを楽しもう


独特のサクほろ食感がたまらないスコーンは、素材の風味をしっかり感じられる素朴な焼き菓子で、お好みのクリームやフルーツ、チーズなどどんなトッピングとも相性抜群。

自分好みにカスタマイズして、いろいろなアレンジを楽しんでみてください。