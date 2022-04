ウクライナのゼレンスキー大統領/Office of the President of Ukraine/Facebook(CNN)ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシア軍から解放され多数の遺体が見つかった首都キーウ(キエフ)近郊ブチャ以上に、ボロディアンカなどの都市で犠牲者が多い可能性に言及した。ゼレンスキー氏はビデオ演説で「キエフ、チェルニヒウ、スムイ各州の解放された地区にある多くの村で、占領者は80年前のナチス占領時代にも地元住民が