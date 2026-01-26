ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、週刊少年ジャンプで好評連載中の三浦糀による人気漫画『アオのハコ』の原作展を2026年3月7日(土)から4月5日(日)まで開催します。高校生のキャラクターたちの部活に打ち込む姿とそれぞれの恋愛を描いた作品は、2021年度の連載開始から多くの読者を魅了しています。本展では、直筆原稿の特別展示とデジタルで仕上げた完成原稿を同時に見られ、‟アオ”に包まれた空間