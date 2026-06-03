Visteon¡¢¿··¿Lexus ES¤Ø¤Î12.3¥¤¥ó¥Á¶¹³Û±ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºÎÍÑ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ·²¤ò³È½¼

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ÆüËÜ¡¦²£ÉÍ, 2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- Visteon Corporation (NASDAQ¡§VC¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î12.3¥¤¥ó¥Á¶¹³Û±ï¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Lexus ES¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Visteon¤Ë¤È¤Ã¤ÆLexus¸þ¤±¥É¥é¥¤¥Ðー¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬Ìî¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÎÌ»º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
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