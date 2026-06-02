¡Ö´õÅÚÎà¸µÁÇ»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤ÈÅý·×¡¢À®Ä¹Í½Â¬ 2026-2031Ç¯¡×»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤Î¤´°ÆÆâ

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The Rare Earth Elements Market Report is Segmented by Product Type (Light and Heavy), Element (Cerium, Neodymium, Lanthanum, Dysprosium, Terbium, Yttrium, Scandium, and Other Elements), Application (Catalysts, Ceramics, and More), End-Use Industry (Clean Energy, Consumer Electronics, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).
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