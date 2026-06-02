初心者向けDJコントローラー「DJControl Inpulse 200 MK3」5/30発売-光ガイド搭載、Amazon限定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351121/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京・中央区）は、フランスのDJ機器ブランド「Hercules（ハーキュリーズ）」のDJコントローラー「DJControl Inpulse 200 MK3」を、2026年5月30日（土）よりAmazon限定で発売いたしました。
公式ページ案内
https://dirigent.jp/blog/release-djcontrol-inpulse-200-mk3
DJControl Inpulse 200 MK3
これからDJを始めたい方に最適なコンパクト仕様の2デッキ・コントローラー。
曲のテンポやビートの合わせ方を本体の光で教えてくれる「ビートマッチ・ガイド機能」で、初心者がつまずきやすい基礎スキルを視覚的にナビゲートしてくれるため、独学でもスムーズに上達できます。さらに、ボーカルと楽器の音をワンボタンで分離できる最新の「Stems機能」を搭載しており、プロのようなマッシュアップやリミックスも直感的に作成可能です。
定番ソフトウェアの「Serato DJ Lite」と「DJUCED」が標準で付属し、PCやMacにUSB接続するだけですぐにプレイ可能。ライブ配信に便利な仮想サウンドカードも内蔵した、DJの基礎を「学び・創り・発信できる」オールインワンのモデルです。
製品概要
ブランド名：Hercules
製品名：DJControl Inpulse 200 MK3
EAN：3362934747817
価格：22,800円（税込）
発売日：2026年5月30日（土）
Amazon限定販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351121/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京・中央区）は、フランスのDJ機器ブランド「Hercules（ハーキュリーズ）」のDJコントローラー「DJControl Inpulse 200 MK3」を、2026年5月30日（土）よりAmazon限定で発売いたしました。
公式ページ案内
https://dirigent.jp/blog/release-djcontrol-inpulse-200-mk3
DJControl Inpulse 200 MK3
これからDJを始めたい方に最適なコンパクト仕様の2デッキ・コントローラー。
曲のテンポやビートの合わせ方を本体の光で教えてくれる「ビートマッチ・ガイド機能」で、初心者がつまずきやすい基礎スキルを視覚的にナビゲートしてくれるため、独学でもスムーズに上達できます。さらに、ボーカルと楽器の音をワンボタンで分離できる最新の「Stems機能」を搭載しており、プロのようなマッシュアップやリミックスも直感的に作成可能です。
定番ソフトウェアの「Serato DJ Lite」と「DJUCED」が標準で付属し、PCやMacにUSB接続するだけですぐにプレイ可能。ライブ配信に便利な仮想サウンドカードも内蔵した、DJの基礎を「学び・創り・発信できる」オールインワンのモデルです。
製品概要
ブランド名：Hercules
製品名：DJControl Inpulse 200 MK3
EAN：3362934747817
価格：22,800円（税込）
発売日：2026年5月30日（土）
Amazon限定販売
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配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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