自治体営業の「特有の意思決定フロー」に最適化した新布陣へ。株式会社営業ハック、官公庁・自治体アプローチの成果を最大化する「運用体制の全面刷新」を発表。

■ 概要

株式会社営業ハック

営業支援事業を展開する株式会社営業ハック（本社：東京都中央区）は、需要が急増している「自治体特化型営業代行（官公庁・地方自治体向け営業支援）」において、支援成果の最大化と再現性の向上を目的とした「運用体制の全面刷新」および組織アップデートを実施したことをお知らせいたします。

■ 背景：GtoB（自治体営業）における「属人化」と「タイミング」の課題

地方創生や官民連携（PPP/PFI）の流れを受け、自治体向けに自社サービスを提案したいという民間企業が増加しています。しかし、自治体営業は民間企業へのアプローチとは大きく異なり、以下の特有の壁が存在します。

- 厳格な予算サイクル： 夏～秋の次年度予算要望、冬の予算編成など、アプローチの時期を逃すと1年間進展がない。- 独特の決裁フロー： 複数部署の調整や前例主義など、民間とは異なる意思決定プロセス。- 対話の作法： 「売上」ではなく「地域課題の解決」や「住民の利便性」に主軸を置いた対話が必要。

これらの複雑な要因から、これまでは特定のベテラン営業職の経験に頼る「属人化」が課題となっていました。当社では、これまで蓄積した自治体アプローチのデータを基に、個人の経験に頼らず組織全体で成果を出せるよう、運用体制を根本から刷新いたしました。

■ 体制刷新における3つのアップデート

■ 今後の展望：新体制の構築に伴い、インサイドセールススタッフの採用を強化

- 自治体の複雑な組織構造に合わせた「ターゲットリスト・スクリプト」の最適化自治体は民間企業と異なり、課や係が細分化されており、適切なアプローチ窓口を見つけることが困難です。今回の刷新では、企業の商材がどの部署（例：DX推進課、企画課など）の抱える地域課題に直結するかを精緻にリサーチする体制を強化。アプローチ先の選定から、自治体の文化に合わせたスクリプト（台本）の設計までを営業ハック側で一括して構築します。- 完全成果報酬型（アポ100）スキームによる、リスクのない初動体制の確立初期費用・固定費・デポジットが一切不要で、アポイント獲得時のみ費用が発生する完全成果報酬型テレアポ代行「アポ100」の仕組みを自治体営業支援にも適用。リスト作成や事前の準備フェーズにおけるクライアント企業のコストリスクをゼロにし、スピーディーに官公庁へのアプローチを開始・検証できる運用体制へとアップデートしました。- 「公務員の言葉」に最適化した対話設計（トーン＆マナー）の標準化単なるテレアポではなく、自治体が重視する「他自治体での導入実績」「地域への貢献度」を的確に伝えるコミュニケーション術を型化。未経験のスタッフでも、自治体の担当者から信頼を獲得できる丁寧なヒアリング体制を敷いています。

今回の運用体制の刷新により、業務プロセスが完全に可視化・細分化されたため、営業未経験者や子育て世代など、時間に制約のあるスタッフでも高い専門性を持ってプロジェクトに参画できるようになりました。

この新体制への移行と事業拡大に伴い、私たちは「働くを諦めない」をコンセプトに、全国からフルリモートで参画できるインサイドセールススタッフの採用を並行して強化してまいります。強固な仕組みと充実した研修体制が整ったからこそ、経歴やブランクに縛られず、多様な人材がプロフェッショナルとして活躍できる環境を提供いたします。

▼ 現在募集中の「インサイドセールス職」採用情報・応募要項はこちら(https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/cmp/5507-2005)

営業ハックは、この刷新された強固な組織体制をもって、優れたサービスを持つ民間企業と、課題を抱える地方自治体の最適なマッチング（官民連携）をより一層力強く支援してまいります。

■代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

■ 株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

■会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/