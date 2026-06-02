第1期「SILK THE RICH公式アンバサダー」24名が6月1日より始動！

株式会社THE RICH

「シルクのある生活を、世界の日常に」をビジョンに掲げ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、2026年6月1日（月）から11月30日（月）までの半年間、ブランドの世界観と商品の魅力をファン目線で発信していただく、第1期「SILK THE RICH公式アンバサダー」として、インフルエンサー24名を起用したことをお知らせいたします。

アンバサダーの方々には活動期間中の6ヶ月間にわたり、SILK THE RICHヘアケア・ボディケアシリーズを日常的にご利用いただき、多様な観点からSILK THE RICH商品の魅力やをSNSなどを通じて発信いただきます。活動の様子は個人アカウントの他、SILK THE RICH公式SNSでも展開予定ですので、ぜひアカウントをフォローの上、お待ちください。

■ 「SILK THE RICH公式アンバサダー」プロジェクト発足の背景と目的

SILK THE RICH は、「シルクのある生活」を世界の日常へ届けることを目指しています。

シルクが持つ 親和性・多機能性・高機能性 という可能性を最大限に引き出すため、

製品ごとに最適なシルク素材を選び抜き、その特性を活かしたプロダクト開発を行っています。

日々のケアが自分を大切にする心地よい時間へとつながる体験をお届けしています。

近年、SNSを中心にお客様のリアルな口コミや「本当に良いものを選びたい」という本物志向が高まる中、私たちは作り手側からの発信だけでなく、お客様と同じ目線でブランドの魅力を分かち合える存在が必要であると考え、本プロジェクトを発足いたしました。

本プロジェクトは、単なる一過性のプロモーションにとどまらず、アンバサダーの皆様に実際に製品をご愛用いただく中でSILK THE RICHの熱心なファンになっていただき、ファンならではのリアルな目線（等身大の言葉）で商品の魅力やブランドの世界観をSNS等で発信していただくことを目的としています。

■ アンバサダーの活動内容

第1期公式アンバサダーの方々には活動期間中の6ヶ月間にわたり、SILK THE RICHヘアケア・ボディケアシリーズを日常的にご利用いただき、多様な観点からSILK THE RICH商品の魅力をSNSなどを通じて発信いただきます。これから６ヶ月間、24名の第1期公式アンバサダーたちの等身大の言葉を通じて、SILK THE RICHのこだわりと世界観を世の中へ深く浸透させてまいります。 アンバサダーの皆様と共に歩むブランドの新たな挑戦と、SNSを通じて広がる発信にぜひご注目ください。

■ 厳選された選考基準

本プロジェクトでは、年齢、性別、国籍を問わず、それぞれ異なる美容観やライフスタイルを発信するインフルエンサーを起用いたしました。 選考においては、フォロワー数のみを基準とするのではなく、フォロワーとの関係性や美容領域における発信力、ブランドとの親和性を重視しました。また、応募時の自己PR内容や発信への熱量、言葉の質を総合的に評価し、厳選された24名に決定いたしました。異なるバックグラウンドを持つメンバーの等身大の言葉を通じて、より多くの方へSILK THE RICHの魅力をお届けしてまいります。

■ 第1期「SILK THE RICH公式アンバサダー」のご紹介（五十音順／一部抜粋）

宇佐美 衿香（ @kenerichannel (https://www.instagram.com/kenerichannel/)）

奥田 菜々子（ @okaka.trend(https://www.instagram.com/okaka.trend/) ）

音羽 美桜（ @mio_otowa(https://www.instagram.com/mio_otowa/) ）

影山 由香里（ @yukarin_79 (https://www.instagram.com/yukarin_79/)）

北山さくら（ @sakura__.heart(https://www.instagram.com/sakura__.heart/) ）

菊池 奈津子（ @ama_natwo (https://www.instagram.com/ama_natwo/)）

熊野 早苗（ @sanae0123sanae(https://www.instagram.com/sanae0123sanae/) ）

小川 はるか（ @harurun1216 (https://www.instagram.com/harurun1216/)）

小林 結奈（ @yunoc.chubby (https://www.instagram.com/yunoc.chubby/)）

篠原 めぐみ（ @822meg822(https://www.instagram.com/822meg822/) ）

谷山 雅英（ @t__masahide (https://www.instagram.com/t__masahide/)）

豊崎 リリー（ @lily_toyosaki(https://www.instagram.com/lily_toyosaki/) ）

仲渡 茜（ @ririka_0104_(https://www.instagram.com/ririka_0104_/) ）

野添 里奈（ @napa617(https://www.instagram.com/napa617/) ）

芳賀 りさ（ @atari0404(https://www.instagram.com/atari0404/) ）

松本 美咲（ @bosatsu_chan__(https://www.instagram.com/bosatsu_chan__/) ）

横田 飛鳥（ @quol.a.s.k(https://www.instagram.com/quol.a.s.k/) ）

渡壁 みなみ（ @www0373 (https://www.instagram.com/www0373/)）

岩平 朋之（ @uma_0006(https://www.instagram.com/uma_0006/) ）

Prasika Bajracharya（＠Prasika Bajracharya(https://www.instagram.com/prasikabajra/)）

山本 紡久（ @tsumu_bb89(https://www.instagram.com/tsumu_bb89/) ）

Kc Jyoti（ @jnshakc(https://www.instagram.com/jnshakc/) ）

Liz Shen（ @lizashennn(https://www.instagram.com/lizashennn/) ）

Priyanka Karki（ @priyanka__karki (https://www.instagram.com/_priyanka__karki_/)）

■ 「SILK THE RICH」商品特徴

SILK THE RICHのシャンプートリートメントは、お客様の髪や頭皮のお悩み、そして理想のライフスタイルに合わせて選べる3ラインの展開をしております。こだわり抜いたシルク由来の成分配合で、それぞれ異なるアプローチで理想の仕上がりを叶えます。

モイスト&リペアシリーズ

ブランドを象徴する、性別を問わず最高峰の満足度を目指したユニセックス設計のラインです。こだわり抜いた洗浄成分により、日々のシャンプーで「洗いながら補修効果を発揮する」贅沢な処方で構成されています。ご夫婦やカップルで同じヘアケア製品をシェアしたい方にもおすすめです。

特徴： ツヤ・ダメージ補修・保湿

仕上がり：髪のパサつきやダメージを補修し、なめらかでしっとりとした「うるつやするん」の髪へ。

おすすめの髪質： カラー・パーマによるダメージ毛、乾燥、パサつき

香り： ゴールデンペアー＆フリージアの香り

ハイモイスト&リペアシリーズ

髪のうねりやパサつき、乾燥に悩むすべての使用ターゲットのために開発されたシリーズです。どちらかと言えば女性特有のお悩みに特化した位置づけですが、カラーによるダメージへの適性が高いため、髪のパサつきに悩む男性にも幅広く愛用されています。

特徴： うねりケア

仕上がり：うねりや傷みでごわつく髪も滑らかで扱いやすいしっとり髪へ

おすすめの髪質： くせ毛、うねり、ハイダメージ毛

香り： アンヴェールロゼブーケの香り

スカルプ&リペアシリーズ

頭皮環境を特化したスカルプケアのラインです。主要ターゲットである男性の頭皮ダメージにアプローチしながら、炭（チャコール）配合によって気になる頭皮の不快臭までケアする機能を備えています。

特徴：頭皮ケア

仕上がり：うるおいつるっと、さらさらまとまる髪へ

おすすめの髪質：頭皮のべたつき・ニオイが気になる、ぺたんこになる、細毛

香り： ムードナイトムスクの香り

SILK THE RICHでは、インバス（シャンプー・トリートメント）での贅沢な体験にプラスするアウトバス製品として、髪の内部補修と外部をコートする「ヘアオイル」や「ヘアミルク」を展開しております。さらに、ヘアケアで培ったシルク処方の技術を活かし、極上の泡で全身を優しく洗い上げる「ボディウォッシュ」など、日常のあらゆるシーンに寄り添う多彩なラインナップをご用意しています。

アンバサダーの皆様には、これら『SILK THE RICH』の幅広いプロダクトを日常に溶け込ませていただきながら、それぞれのライフスタイルに合わせた多様な魅力を届けていただきます。

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西1-15-6 4F

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

URL：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y

■「SILK THE RICH」公式SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/silk_therich/?hl=ja

X ：https://twitter.com/silk_therich

TikTok ：https://www.tiktok.com/tag/silktherich