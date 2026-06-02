多世代のつながりで見守る子どもの未来　「無料塾」先駆けの実践を報告6月13日（土）〔神奈川〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム神奈川（本部：横浜市港北区新横浜、理事長:藤田順子）が設立した公益財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団（本部：横浜市港北区新横浜、理事長:藤田順子）は6月13日（土）14時15分から16時45分まで、スペース・オルタ（横浜市港北区新横浜）で講演会を開催します。14年にわたり無料塾を運営する小宮位之（たかゆき）さんが、困難な状況に向き合う子どもへの教育支援に欠かせない伴走のあり方を伝えます。

講師料は子どもたちの笑顔

小宮さんは2012年、さまざまな事情で学習環境の確保が難しい家庭の子どもを支援するため、ボランティアが講師を務める無料塾「八王子つばめ塾」を立ち上げました。進学を目指す中学3年生を中心に無償で個別授業を提供し、食料支援や奨学金給付と併せて家庭を経済的に支援しています。

講演では、350人にのぼる子どもに進学への希望を持ち続ける大切さを伝え、共に可能性を信じてそれぞれの家庭環境に応じて伴走してきた無料塾の実践を伝えます。子どもが学ぶのは、進学に向けた勉強に加え、仕事や授業を終えた後に自費で八王子まで足を運び、自分のため熱心に教えるボランティア講師の姿です。

親や先生以外の大人に出会う機会の少ない状況にある子どもが、自分の笑顔や学ぶ姿を見て喜ぶ多様な立場の人たちとのつながりを得て、「いつか自分も人の役に立ちたい」と思えるようになることを願い活動してきた14年の伴走支援を報告します。

小宮さんの講演を受けたクロストークセッションは、財団による学習支援「まなびれっじ」でボランティアとして活動する大学生が登壇し、活動の意義や難しさ、現状の課題を語り合います。

「教えるのは、希望。子どもたちの隣を歩き続ける『伴走支援の力』」開催概要

【開催日時】2026年6月13日(土)14時15分～16時45分（開場13時45分）

■基調講演（80分）

講演者：小宮位之さん（認定NPO 法人八王子つばめ塾理事長）

＜プロフィール＞

1977年東京都生まれ。國學院大學文学部を卒業後、私立高校の非常勤講師などを経て2012年に無料塾「八王子つばめ塾」を設立。2013年にNPO法人化し、350人超の卒業生を高校や大学に送り出す。無料塾運営を志す人へ助言し、全国50か所以上の開設をサポート。

現在は、NPO法人東京つばめ無料塾の理事長を兼任し、東京薬科大学と私立高校で非常勤講師を務める。

■クロストークセッション（40分）

報告者：公益財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団の現役ボランティア

【開催会場】スペース・オルタ（横浜市港北区新横浜2-8-4オルタナティブ生活館B1）

【会場地図】https://maps.app.goo.gl/HsjAPKiKq7B3MzUR8

【アクセス】JR、横浜市営地下鉄、相鉄・東急新横浜線「新横浜駅」下車徒歩6分

【参加申込】https://kanayume-kouenkai2026.peatix.com/

【参加費】無料

【定員】80人

【主催】公益財団法人神奈川ゆめ社会福祉財団

【後援】生活協同組合パルシステム神奈川、神奈川新聞社、横浜市教育委員会、

川崎市教育委員会、相模原市教育委員会、神奈川県労働者福祉協議会

イベントチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-1206-b4cfff61eaff3ee24e1dfed1e6142aa0.pdf学び見守る応援団の参加を呼びかけ

神奈川ゆめ社会福祉財団は2018年、主に高校生を対象とする奨学金制度の運用を開始しました。2025年度末までにのべ137人の学生に返済不要の奨学金を給付し、今年度は新たに20人を迎えています。毎月1万円の奨学金と入学や卒業時の準備金給付に加え、大学生ボランティアによる学習支援や文化的・社会的体験の場の提供、相談窓口設置による寄り添い型の支援をしています。

これらの活動資金を支えるのは、パルシステム神奈川利用者による「神奈川ゆめ奨学生サポーター」4,049人と財団を通じた「ゆめつなぐ応援団」による毎月100円～500円単位で金額を選択できる募金などです。財団HPでも、随時募金への協力を呼びかけています。

https://kanagawa-s.or.jp/support-2/

パルシステム神奈川はこれからも、子どもたちの成長を見守るさまざまな団体と連携し、誰もが活躍できる社会づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム神奈川

所在地：横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル、理事長：藤田順子

出資金：119.8億円、組合員数：36.8万人、総事業高：570.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-kanagawa.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/