¡Ö´ØÀ¾µòÅÀÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò ― ´ØÀ¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Âç³ØÈ¯¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ®Ä¹È¼Áö¤ò¶¯²½
¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:º´µ×´Ö°ì¸Ê)¤Ï¡¢2026Ç¯5·î28Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ë¡Ö´ØÀ¾»Ù¼Ò¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Îº´µ×´Ö¤âÆ±ÆüÉÕ¤ÇÂçºå¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ª¤è¤ÓÂç³ØÈ¯¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡Ö¥íー¥«¥ë¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ÎÎ¾¼´¤Ç¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¿Íºà³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´
¢£ ±Ä¶ÈµòÅÀ¤ò´ØÀ¾¤Ø°Ü´É¤¹¤ëÇØ·Ê
¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÎ¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ñËÜ¡¦¿Íºà¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½áÂô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÆü¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢ÃÏÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÊÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ä»ö¶È¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤äÃÏÊý´ë¶È¡¢´ØÀ¾¤Î¼çÍ×Âç³Ø¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¼ç¤Ê±Ä¶ÈµòÅÀ¤ò´ØÀ¾¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÊÂÁö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ºÎÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òËÝÌõ¤·¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¡¢´ØÀ¾¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÀ¾»Ù¼Ò¤Î³µÍ×
- ½êºßÃÏ : ¢©542-0081 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì3ÃúÌÜ2-22 ¤ª¤ª¤¤ËÆîÁ¥¾ì¥Ó¥ë 205¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
- ³«ÀßÆü : 2026Ç¯5·î28Æü
- °ÌÃÖ¤Å¤± : ¼ç¤Ê±Ä¶ÈµòÅÀ(ÅìµþËÜ¼Ò¤«¤é°Ü´É)
- µ¡Ç½ : ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î´ë¶È¡¦Âç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ÃÏ¤Ç¤Î±Ä¶È¡¦¸ÜµÒÈ¼Áö¡£º£¸å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¡¦¥á¥ó¥ÐーºÎÍÑ¤òÍ½Äê¡£
¢£ Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¡Ú¥íー¥«¥ë¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª ― ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡Û
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦CxO/VP¥¯¥é¥¹¤¬¡¢·î³Û4Ëü±ß¤«¤é»ö¶È¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÍýÅ¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢Æü¾ïÅª¤ÊSlackÁêÃÌ¡¢Ã±È¯»Üºö¤ÎÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼ÂÀÓÎã : Claude Code¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¼ÒÆâ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¹½ÃÛ¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹(¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¥³ー¥ë)Î©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¸þ¤±¿·µ¬»ö¶È³«È¯µÚ¤Ó±Ä¶È»ñÎÁºîÀ®¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢HubSpot¡¦Salesforce¤Ê¤É¤ÎCRM/SFA³èÍÑ»Ù±ç ¤Ê¤É
URL : https://lgstudio.jp/
¡Ú¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª ― ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Û
ÃÏÊý¤«¤é¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡¢U¥¿ー¥óI¥¿ー¥ó¤Ç¤ÎÃÏÊýÅ¾¿¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ê¿ôÎÁÎ¨¤Ï25%(¶È³¦¿å½à¤Î7³ä°Ê²¼)¤ÎÀ®²ÌÊó½··¿¤Ç¡¢ÊÖ¶âÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£
µá¿¦¼Ô¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²ÄÈÖ¹æ :18-¥æ-300125
ºÎÍÑ´ë¶È¸þ¤±URL : https://talent.lgstudio.jp/recruit-company/
µá¿¦¼Ô¸þ¤±URL : https://talent.lgstudio.jp/
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò º´µ×´Ö°ì¸Ê ¥³¥á¥ó¥È
´ØÀ¾¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ä»ö¶È¹½ÁÛ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃÏÊý´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÂç³ØÈ¯¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÂçºå¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¼ç¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤ò´ØÀ¾¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ëÂÎÀ©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¸½¾ì¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈºÎÍÑ»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¡¢´ØÀ¾¤ÎÊ¸Ì®¤äÃÏÍýÅª¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÝÌõ¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¸½ÃÏ»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê°ìÁØ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¶¯¤¯¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¤Ç¤ÎµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¥á¥ó¥ÐーºÎÍÑ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Âè1µòÅÀ¤È¤·¤Æ´ØÀ¾»Ù¼Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊý´ë¶È¤äÃÏÊý¿Íºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÎ¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾ : ¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
- ÀßÎ© : 2025Ç¯9·î
- ÂåÉ½¼Ô : ÂåÉ½¼èÄùÌò º´µ×´Ö°ì¸Ê
- ËÜ¼Ò : ¢©154-0004 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²4ÃúÌÜ18-15 ¥Þ¥¬¥¶¥ó»°¸®Ãã²°2¡¦3F-3
- ´ØÀ¾»Ù¼Ò(¼ç±Ä¶ÈµòÅÀ) : ¢©542-0081 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì3ÃúÌÜ2-22 ¤ª¤ª¤¤ËÆîÁ¥¾ì¥Ó¥ë 205
- Ê¡°æ¥ª¥Õ¥£¥¹ : ¢©917-0067 Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¾®ÉÍ¼¯Åç26
- »ö¶ÈÆâÍÆ :
- - ¥íー¥«¥ë¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª(¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÍýÅ¹»ö¶È)
- - ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥íー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª(ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È)
- µö²ÄÈÖ¹æ:¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²Ä 18-¥æ-300125(ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È)
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È : https://tsunagu-studio.co.jp/