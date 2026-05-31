「女性活躍×複業推進×地域創生」の社会課題に取り組み、女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会®」を運営するエール株式会社（代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区）は、全国各地で女性のキャリア形成支援と地域ネットワーク構築を推進する「47都道府県エールプロジェクト」の一環として、東京・千葉・愛知・滋賀に続き、新たに佐賀ブロックを5月4日に設立したことをお知らせいたします。 佐賀ブロックでは、佐賀県内に暮らす女性、佐賀にゆかりのある女性、地域課題の解決に関心を持つ複業人財をつなぎ、学び・交流・挑戦・共創の機会を創出してまいります。 佐賀県においても、少子高齢化、若年層の県外流出、地域産業の担い手不足、女性のキャリア選択肢の地域差など、複数の社会課題が重なっています。佐賀県は、男女共同参画社会の実現を、少子高齢化や国内経済活動の成熟化など社会情勢の変化に対応するうえで重要な課題と位置づけ、第5次佐賀県男女共同参画基本計画に基づく取り組みを進めています。 こうした地域の動きと連動しながら、佐賀ブロックでは、行政・企業・教育機関・地域団体・個人がつながる場をつくり、女性が地域の中でキャリアを広げ、地域課題の解決にも参画できる仕組みづくりを目指します。

「47都道府県エールプロジェクト」発足の背景と社会的意義

エール株式会社はこれまで、全国7支部体制という広域ベースで、女性がキャリアの選択肢を広げられる環境づくりに取り組んできました。しかし、地域に根ざした実態や課題は、都道府県ごとに千差万別です。 都市部と地方では、 ・産業構造 ・雇用機会 ・働き方の選択肢 ・子育て・教育環境 などが大きく異なり、女性のキャリア形成に求められる支援のあり方も変わります。 そうした現実に応えるため、全国統一モデルではなく「地域単位」で支援を届ける仕組みが必要との判断から、これまでの支部制を発展させ、活動単位を都道府県へと細分化する形で、「47都道府県エールプロジェクト」を発足しました。 本プロジェクトでは、各地域に拠点を置く女性が主役となり、つながり・学び・挑戦・応援が循環する、“地域内の活力を生み出すコミュニティづくり”を推進します。 単なる交流にとどまらず、地域の産業、企業、自治体、大学、そして個人をつなぎ、女性が自分らしい挑戦を選べる文化を育むことを目指します。

消滅可能性都市０（ゼロ）へ

日本国内では人口流出や若年女性の減少により、地方自治体の「消滅可能性都市」リスクが深刻化しています。そして、その鍵を握るのが、女性の存在です。女性が地域を離れず、あるいは地域に戻り、その土地で活躍し、キャリアを築ける環境が整えば、 ・地域経済の活性化 ・人材流出の抑制 ・関係人口の創出 ・新しい産業機会の発芽 といった効果が期待できます。 エール株式会社は、「女性の活躍なくして、地域の未来はない」と捉え、本プロジェクトを通じて、団体として掲げるスローガン『消滅可能性都市ゼロ宣言』の実現に挑みます。 女性が「この地域で働き続けたい」「この地域で新しい挑戦をしたい」と思える土壌を全国に広げていくことを目的として、以下のような社会的価値を創出します。 ①持続可能な地域コミュニティの構築： 都道府県単位の密なネットワークにより、物理的な距離を超えた「心理的・経済的セーフティネット」を構築し、地域に根ざした女性リーダーを育成します。 ②地域経済の活性化（共創の加速）： 地元企業や自治体との「官民学連携」を視野に入れ、地域の未活用リソースと女性のパラレルキャリアを掛け合わせることで、新たな産業や価値を地域内に創出します。 ③「消滅可能性都市」から「共創の先進地域」へ： 女性が自分らしいキャリアを築くための仲間づくりと機会創出を推進し、多様な働き方が可能な社会へアップデートすることで、地域創生のロールモデルを目指します。

佐賀ブロック設立の背景

全国的に女性の就業率は上昇しており、女性の年齢階級別労働力率におけるいわゆる「M字カーブ」も改善されつつあります。一方で、地域においては、就業の有無だけでなく、「どのような仕事に就けるか」「キャリアを継続・発展できるか」「子育てや介護と両立しながら働けるか」「意思決定の場に参画できるか」といった、より質的な課題が残されています。内閣府も、女性活躍推進法の施行から10年で女性の就業率が上昇した一方、次の段階としてさらなる取り組みが必要であることを示しています。 特に地方では、進学・就職を機に若年層が県外へ流出する構造があり、女性が地域内で多様なキャリアを描ける環境づくりは、人口減少対策や地域経済の持続性にも関わる重要なテーマです。佐賀県の人口ビジョンにおいても、若い世代の都市部への流出や出生率の低下による人口減少、地域活力の低下への懸念が示されています。 佐賀ブロックは、こうした地域課題に対し、女性個人へのキャリア支援にとどまらず、地域の企業・自治体・教育機関・団体と連携しながら、女性が地域で挑戦し続けられる環境づくりを推進していきます。

佐賀ブロックの主な活動予定

佐賀ブロックでは、今後以下のような活動を予定しています。 ・佐賀県近隣エリアでの定期的なリアル交流会 ・複業、再就職、起業、地域活動に関する情報発信 ・佐賀県内の企業・自治体・教育機関との連携企画 ・地域課題をテーマにした共創プロジェクトの検討 ・佐賀にゆかりのある女性人財のネットワーク形成 ・全国のパラレルキャリア女性と佐賀をつなぐ取り組み 単なる交流会ではなく、女性の「やってみたい」を地域の具体的な機会につなげる実践型のコミュニティとして展開していきます。

ブロックリーダー紹介

佐賀ブロック：2026年5月4日設立

佐賀リーダー セリアヤコ

アーティスト 美容部員 日本株に関するコミュニティ運営 グッズ製作、執筆活動、個展活動 幼少期より東京、富山、兵庫、福岡など、全国計８回の引っ越しを経験したため、全国にネットワークを持つことも強み。 2016年9月個展「セリアヤコの世界展～暇なわけではない～」開催をきっかけに、各所にて個展、アート活動を展開中。海外でもグッズ販売、アート活動を行っています。

【メッセージ】 佐賀県は海、山、川 豊かな自然と美しい風景に彩られた素敵な場所です。 しかし、少し中心地から離れていることから、様々なチャンスが中心地に比べると少ないのもまた事実です。 「少し中心地から離れている土地」ならではの悩みや逆に良いところなどを共有し、メンバーの皆様と佐賀ブロック コミュニティを育てていけたらと思っております。 子育てや家族の介護 家の事などで手がいっぱい 「思い描いていた未来像と違う」「思い描いていた理想の未来像に少しでも近付きたい」と感じている方もいらっしゃると思います。 また、理想の未来像には近付いているけれど、もっと素敵に彩りたい！という方もいらっしゃると思います。 それぞれのペース、それぞれの想いを大事に無理のない形で参加できる事がエールプロジェクトの特徴です。一歩を踏み出し、一緒に活動してみませんか？

取材・協力のお願い

本プロジェクトでは、地域に根ざした女性のキャリア形成支援という新しい挑戦を進めています。「消滅可能性都市ゼロ」を掲げ、地域から女性活躍のサイクルを生み出す前例の少ない取り組みです。現場の声、各地域の取り組み、リーダーたちの想いを積極的にお伝えしていきたいと考えております。 ぜひ取材の機会をいただければ幸いです。 個別取材、現場同行、イベント取材等も柔軟に対応いたします。

エール株式会社／パラレルキャリア推進委員会®

代表者 ：美宝れいこ 所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F 会社HP ：https://aile-official.co.jp/ お問合せ先 ：03-6555-3967 | media@aile-official.co.jp 活動スローガン： 消滅可能性都市ゼロ宣言！ ビジョン： 場所・年齢・性別に関係なく、｢働く｣｢生きる｣が楽しめる持続可能な社会を創る ミッション： パラレルキャリアで女性の活躍を応援 バリュー：「学び×つながり×挑戦」で女性の人生の選択肢を増やす ◾️社会課題（現状） 地方には「女性がやりがいを感じる仕事」「柔軟な働き方」の選択肢が不足しており、若年女性の流出が進行している。その結果、消滅可能性都市が拡大している。（現在744自治体） ◾️取り組み（提供価値） パラレルキャリア（複業）という“年齢や場所に依存しないスキルと働き方”を提供することで、女性に多様なキャリア機会を創出する。 ◾️結果（アウトカム） 女性は「好きな地域に住み続けながら、キャリアも発揮できる」環境を得られ、キャリアの選択肢が広がり定着率が向上する。 ◾️未来（ソーシャルインパクト） 地域の女性人財流出が抑制され、人や地域経済が活性化し、最終的に“消滅可能性都市ゼロ”に近づく。 事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会(R)運営 働く女性のためのスクールAile Academy運営、複業マッチング事業エールビジネスプロダクション運営。東京都協働事業、内閣府モデル事業採択など多数実績。