米国のデータセンター向け固体変圧器市場は2030年までに1億5,400万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsは米国のデータセンター向け固体変圧器市場を分析・予測した市場調査報告書「米国のデータセンター向け固体変圧器市場規模、シェア、動向、2030年までの予測 - SST Market for US Data Centers - Global Forecast to 2030」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年には4,030万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）30.8%で成長し、2030年までに1億5,400万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350712/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「米国のデータセンター向け固体変圧器市場 - 半導体デバイスの種類（SiCベース、GaNベース）、導入形態（新規設置、改修／交換）、電力定格（1 MVA未満、20 MVA超）、データセンターの種類、および用途別 - 2030年までの予測 - Solid-state Transformers Market for US Data Centers, by Semiconductor Device Type (SiC-based, GaN-based), Deployment Type (New Installation, Retrofit/Replacement), Power Rating (<1 MVA, >20 MVA), Data Center Type, and Application - Forecast to 2030」はデータセンター向け固体変圧器（半導体変圧器）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
電圧レベル別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 低電圧（1kV未満）
● 中電圧（1～35kV）
● 高電圧（35kV超）
電力定格別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 1MVA未満
● 1 ～ 5 MVA
● 5-20 MVA
● 20MVA超
データセンタータイプ別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● ハイバーケール
● コロケーション
● エンタープライズデータセンター＆エッジデータセンター
半導体デバイス別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● SiCベース
● GaNベース
● ハイブリッドSST（SiC＋GaN）
用途別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 電力配電
● 電圧変換／調整
● 再生可能エネルギー統合
● 電気自動車／電力網連携
電気アーキテクチャ別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● ACベースアーキテクチャ
● AC-DCハイブリッドアーキテクチャ
● 完全DCアーキテクチャ
地域別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 南部
● 西部
● 中部
● 中西部
● 北東部
調査対象企業
● Hitachi Energy (スイス)
● Eaton (アイルランド)
● DG Matrix (米国)
● Heron Power (米国)
● Amperesand Technologies (シンガポール)
レポート概要
米国のデータセンター向け固体変圧器市場 - 半導体デバイスの種類（SiCベース、GaNベース）、導入形態（新規設置、改修／交換）、電力定格（1 MVA未満、20 MVA超）、データセンターの種類、および用途別 - 2030年までの予測
Solid-state Transformers Market for US Data Centers, by Semiconductor Device Type (SiC-based, GaN-based), Deployment Type (New Installation, Retrofit/Replacement), Power Rating (20 MVA), Data Center Type, and Application - Forecast to 2030
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmse10503/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
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調査対象セグメント
電圧レベル別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 低電圧（1kV未満）
● 中電圧（1～35kV）
● 高電圧（35kV超）
電力定格別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 1MVA未満
● 1 ～ 5 MVA
● 5-20 MVA
● 20MVA超
データセンタータイプ別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● ハイバーケール
● コロケーション
● エンタープライズデータセンター＆エッジデータセンター
半導体デバイス別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● SiCベース
● GaNベース
● ハイブリッドSST（SiC＋GaN）
用途別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 電力配電
● 電圧変換／調整
● 再生可能エネルギー統合
● 電気自動車／電力網連携
電気アーキテクチャ別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● ACベースアーキテクチャ
● AC-DCハイブリッドアーキテクチャ
● 完全DCアーキテクチャ
地域別米国のデータセンター向け固体変圧器市場
● 南部
● 西部
● 中部
● 中西部
● 北東部
調査対象企業
● Hitachi Energy (スイス)
● Eaton (アイルランド)
● DG Matrix (米国)
● Heron Power (米国)
● Amperesand Technologies (シンガポール)
レポート概要
米国のデータセンター向け固体変圧器市場 - 半導体デバイスの種類（SiCベース、GaNベース）、導入形態（新規設置、改修／交換）、電力定格（1 MVA未満、20 MVA超）、データセンターの種類、および用途別 - 2030年までの予測
Solid-state Transformers Market for US Data Centers, by Semiconductor Device Type (SiC-based, GaN-based), Deployment Type (New Installation, Retrofit/Replacement), Power Rating (20 MVA), Data Center Type, and Application - Forecast to 2030
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
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