8都市が力を合わせ、第1回「中国東北地区都市サッカーリーグ」が開幕

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【瀋陽（中国）2026年5月26日新華社＝共同通信JBN】「2026年中国東北地区都市サッカーリーグ（2026 Northeast China Football League）」が5月23日、正式に開幕し、開幕戦が瀋陽（遼寧省）、長春（吉林省）、ハルビン（黒竜江省）、フフホト（内モンゴル自治区）で同時に行われました。

開幕戦では、瀋陽チームが鶏西チームを3対0で下し、4万人近い観客を集めました。その他の開幕戦の対戦カードは、長春対通遼、ハルビン対大連、フフホト対延辺でした。

レギュラーシーズンは、各チームがホーム・アンド・アウェー方式で総当たり戦を行い、各チーム7試合、計28試合が行われます。上位4チームがトーナメント戦に進出します。準決勝はホーム・アンド・アウェーの2試合制で行われ、決勝戦と3位決定戦は1試合で勝敗が決まります。大会は10月5日閉幕の予定です。

中国東北地区都市サッカーリーグの盛り上がりを受け、瀋陽市商務局は市内全域に134カ所の「第2会場」を設置し、試合観戦の機会を提供しています。同局は、瀋陽都市圏内の各区・県・市と連携し、都市間の商業交流、文化・観光協力、資源共有を深化させ、文化、観光、スポーツ、商業の各分野のさらなる融合を図るとともに、地域協調発展の機運の継続的維持を目指しています。

その熱気はピッチの外にも広がっています。瀋陽の「第2会場」では、インタラクティブなイベントやフードフェア、消費者向けプロモーションなどが開催され、サッカーへの情熱と活気あふれる都市生活の雰囲気が融合。住民や来訪者に没入感のある観戦体験を提供し、本イベントを誰もが楽しめるサッカーの祭典にしています。

遼寧省体育局のCao Yang局長は、本大会を象徴する知的所有権（IP）を活用して、地域のサッカー産業を活性化させ、ユースサッカーの育成基盤を強化し、サッカー再振興に向けた中国東北部ならではの道を模索していくと話しています。

ファンにより素晴らしい体験を提供するため、関係する4省が共同で「リーグツアー東北」という文化IPを立ち上げ、厳選された7つの旅行ルートを展開するとともに、複数の「第2会場」を設置しました。リーグのチケット半券を提示したファンは、レストラン、ホテル、ショッピングセンター、銭湯など、すべての参加施設で特別割引や特典を受けることができます。

中国東北地区都市サッカーリーグはこれまでに、KELME、CATL、Geely Auto（吉利汽車）など、30社以上の有名企業とパートナーシップを締結してきました。また、数多くの中小企業ともライセンス契約を結び、スポンサー契約総額は1億人民元近くに上っています。

ソース：Organizing Committee of the 2026 Northeast China Football League