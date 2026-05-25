ロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表取締役：榑松大剛）とイマーシブシアターのクリエイティブチーム「ムケイチョウコク」（株式会社NO MORE）は共同で、神楽坂の街そのものを舞台にした体験演劇『記憶の質屋 ほの灯り堂』を2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)に上演しました。 この度、本公演のアフターパーティ開催が2026年6月25日 (木)、Cafe & Diner Offza（東京都豊島区目白5丁目31番6号）にて決定いたしました。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社）にて5月25日(月)19:30より発売開始です。

https://www.confetti-web.com/events/15641 https://honoakarido.com/

2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)に神楽坂の街を舞台に上演したイマーシブシアター「記憶の質屋 ほの灯り堂」の世界をさらに深める、特別な時間をご用意します！ 一部は印象的だった瞬間をみんなで共有するキャスト登壇のエモシーントークや灯り番の裏話トークも。二部にはメイキング映像の上映や大感想戦タイムも予定。 おひとりでの参加、グループでの参加、どちらも大歓迎！ 一緒に特別な一夜を過ごしましょう！

街歩きイマーシブシアター『記憶の質屋 ほの灯り堂』とは

2026年4月22日(水)～5月3日(日・祝)に上演した、神楽坂の街中を歩きながら楽しむ体験型の演劇作品です。 参加者は提灯を手に持ち、音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」から流れる音声を聴きながら、その足で神楽坂の街を歩きます。その先々で役者が扮する神楽坂ゆかりの人物――神楽坂はん子、泉鏡花、尾崎紅葉などをイメージしたキャラクターに出会い、会話を交わしながら物語が進行。 イマーシブシアター（没入型演劇）という手法により、参加者が物語体験を通して、神楽坂という街に自然と思い入れを持つような仕組みを構築することで、演劇作品と観光を結び付け、一般的なガイドツアーとは異なる形式で街の魅力を発信する、新たなコンテンツとなりました。 公演期間中はイマーシブシアターファンのほか、街歩きや神楽坂という土地に関心を持つ方など、幅広い層が参加し、2月のプレ公演と合わせて122公演、延べ2247名を動員しました。 ▼公演レポート https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003673.000013972.html

イベント概要

『記憶の質屋 ほの灯り堂』アフターパーティ イベント日時：2026年6月25日 (木) 18:30開始 会場：Cafe & Diner Offza（東京都豊島区目白5丁目31番6号） ■登壇者 ＜キャスト＞ AGATA／石田迪子／市川真也／上原徹也 ／内山智絵 ／大塚由祈子／角川裕明／金川周平／河合国広 ／窪田道聡 ／熊野善啓 ／スガヌマショウコ／塚越光 ＜灯り番＞ 朝湖彩／石巻遥菜 ／来栖圭／千葉永輔 ／藤村希 ／前田柚希／前田龍 ／水口昂之／三井梨緒 ＜ムケイチョウコクメンバー＞ 美木マサオ／野元綾希子／今井夢子 ■アフターパーティスケジュール 2026年6月25日(木) 18:00開場／18:30開始 一部（18:30～） ・キャスト登壇エモシーントーク！ ・裏話大公開！灯り番ミニトーク！ 二部（19:40～） ・メイキング映像上映！ ・大感想戦会 (21:00終了予定) ■チケット料金 自由席：4,800円（税込） ※チケット代以外に、1drink代がかかります。 ※当日の入場は来場順となります。 ※途中入場・途中退場可 【ドリンクに関して】 受付にて1drinkのオーダーをお願いいたします。 ○ソフトドリンク 500円 ○アルコール 700円 ○ほの灯り堂オリジナルドリンク 1,000円 （2杯目以降は、バーカウンターにて自由にご注文いただけます）

ムケイチョウコクは、近年注目を集めているイマーシブシアターの創作及び公開を中心に、2022年3月1日に発足されたクリエーションチームです。 イマーシブ＝没入体験を、人間と人間との交流を通して作り上げることをコンセプトにしています。 演劇の力で社会が優しく明るくなることを信じ、クリエーションを精力的に行っています。 【公式サイト】 https://www.mukeichoukoku.com

音声ARアプリLocatone™（ロケトーン）

音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」は、ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。 音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。 【公式サイト】 https://www.locatone.sony.net/ ※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。 ※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

会社概要

株式会社NO MORE NO MOREは、リアル空間で五感を揺さぶる「体験型エンターテインメント（イマーシブエンターテインメント）」の企画・開発を行う2024年創業のスタートアップです。 未体験の体験を設計し、人の記憶に残る体験作品を生み出すことをミッションに、国内外のコンテンツホルダー、商業施設、デベロッパーとの協業を通じて、日本発の新しい体験型エンターテインメントを世界へと届けています。 URL：https://nomore.jp/

ロングランプランニング株式会社 2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。 主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行 チケット販売サイト「カンフェティ」の運営 その他興行支援、イベント主催者のサポート業務 旅行業 ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営 URL：https://longrun.biz/