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【オリックス自動車】オリックスカーシェア、アプリ・サービスサイトをリニューアル
スマートフォン完結型で、初めてでも使いやすいカーシェア体験を実現
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、6月16日（火）より、「オリックスカーシェア」のアプリおよびサービスサイトをリニューアルしますのでお知らせします。
今回のリニューアルでは、カーシェアを日常の移動におけるより身近な選択肢としてご利用いただくため、使いやすさを重視し、アプリおよびサービスサイトの設計を全面的に見直しました。本人確認をはじめとする入会手続きをアプリまたはウェブサイト上で完結できるほか、車両の予約から乗車、時間延長、返却までの一連の操作をスマートフォンのみで行えるようになりました。
あわせて、車両検索から予約までの操作性を向上させ、地図上でステーションの位置や車両の種類、利用希望日の空き状況を一目で確認できるほか、過去の利用履歴から同じ車両をワンタッチで再予約できる機能を加え、日常利用における利便性を高めました。詳細や関連キャンペーンは、ウェブサイト※1や公式X※2にてご確認いただけます。
当社は今後も、利用者の視点に立ったサービス改善に継続的に取り組み、より多くの方にとって安心してご利用いただけるモビリティサービスの提供を目指してまいります。
※1 オリックスカーシェア アプリ・サービスサイト刷新のお知らせ（https://www.orix-carshare.com/service-change）
※2 オリックスカーシェア公式Xアカウント：https://x.com/orix_carshare
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックスカーシェア アプリ・サービスサイト刷新のお知らせ
https://www.orix-carshare.com/service-change
オリックスカーシェア公式Xアカウント
https://x.com/orix_carshare
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、6月16日（火）より、「オリックスカーシェア」のアプリおよびサービスサイトをリニューアルしますのでお知らせします。
オリックスカーシェア 新アプリアイコン・サービスサイトイメージ
今回のリニューアルでは、カーシェアを日常の移動におけるより身近な選択肢としてご利用いただくため、使いやすさを重視し、アプリおよびサービスサイトの設計を全面的に見直しました。本人確認をはじめとする入会手続きをアプリまたはウェブサイト上で完結できるほか、車両の予約から乗車、時間延長、返却までの一連の操作をスマートフォンのみで行えるようになりました。
当社は今後も、利用者の視点に立ったサービス改善に継続的に取り組み、より多くの方にとって安心してご利用いただけるモビリティサービスの提供を目指してまいります。
※1 オリックスカーシェア アプリ・サービスサイト刷新のお知らせ（https://www.orix-carshare.com/service-change）
※2 オリックスカーシェア公式Xアカウント：https://x.com/orix_carshare
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックスカーシェア アプリ・サービスサイト刷新のお知らせ
https://www.orix-carshare.com/service-change
オリックスカーシェア公式Xアカウント
https://x.com/orix_carshare