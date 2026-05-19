【アモーヴァ・アセット】「インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600（欧州株式）」の設定について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下、「アモーヴァ・アセット」）は、「STOXXヨーロッパ600指数（税引後配当込み、円換算ベース[1]）」の動きに連動する投資成果をめざす追加型投信「インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600（欧州株式）」を6月4日に設定し、運用を開始する予定です。

STOXXヨーロッパ600指数は、欧州の金融商品取引所に上場している企業のうち、時価総額や流動性などを勘案して選ばれた600社の株式で構成される株価指数です。欧州17ヵ国の株式で構成され、欧州先進国株式市場の時価総額の約90%をカバーしており、欧州株式市場の動向を幅広く反映しています。

当ファンドはNISA制度のつみたて投資枠ならびに成長投資枠の対象商品[2]です。

商品名： インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600（欧州株式）

商品分類：追加型投信／海外／株式／インデックス型

設定日： 2026年6月4日（木）

取扱会社: 株式会社SBI証券*、マネックス証券株式会社*、楽天証券株式会社*

*取扱開始日：2026年6月4日（木）



[1] 公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。

[2] 販売会社により取扱いが異なる場合があります。

「インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600（欧州株式）」について

その他の留意事項- 当資料は、投資者の皆様に「インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600（欧州株式）」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。- 当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。- 取扱販売会社については、2026年5月19日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。





アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会