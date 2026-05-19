カスミ神敷台店オープンのお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本 文孝）は、2026年5月22日（金）に、「カスミ神敷台店」をオープンいたします。

当店は、カスミグループの株式会社セイブが「セイブ食彩館 那珂湊店」として営業していた店舗を、カスミとして新たに営業してまいります。長年地域の皆さまに愛され、親しまれてきた地域商品は、これからも引き続き取り扱いを継続し、セイブとカスミ双方の強みを融合させた店舗をつくってまいります。

地域のお客さまの毎日を支える「身近で便利なカスミ」として、惣菜・生鮮を軸に、“食の楽しさ・便利さ・健康”を日々の暮らしに提案し、お客さまの暮らしに彩りと温かさを添える店舗を目指してまいります。引き続き地域の皆さまの毎日の食卓を支えてまいります。

店舗概要

【店 名】 カスミ神敷台（かみしきだい）店

【開 店 日】 ２０２６年５月２２日（金）

【所 在 地】 茨城県ひたちなか市南神敷台16-3

【電 話】 ０２９-２６３-５６１１

【アクセス】 最寄り駅：ひたちなか海浜鉄道湊線 殿山駅から徒歩約16分

お車の場合：東水戸道路ひたちなかICより約20分

【店 長】 小祝 茂則（こいわい しげのり）

【営業時間】 ９：００～２１：４５

【売場面積】 1,616平方メートル （４８９坪）

【年商目標】 約１４億円

【駐車台数】 １２０台

【駐輪台数】 ２０台

【従業員数】 正社員 １３名、パ-ト・アルバイト３２名（８時間換算）

【主要商圏】 7,718世帯

１次1,103世帯（0～0.5km）、２次1,944世帯（0.5～1km）、３次4,671世帯（1～2km）

地域のお客さまの毎日を支える商品

鮮魚では、刺身、漬け魚、骨取りなどの加工品の品揃えを充実させることで、選ぶ楽しさと食べやすさをご提供いたします。青果は旬の野菜や果物、地場野菜などの取り扱いと、精肉では、簡便商品や大容量商品を強化し、品揃えを充実させます。地域商品では、ぷるっと濃厚な味わいが特徴の有限会社石川養鶏の「たまご（赤玉）」や、ひたちなか市那珂湊のご当地グルメ「那珂湊焼きそば」の麺、有限会社わたなべ製麺所の「わたなべのじゅーじゅー焼そば」、有限会社黒澤醤油の二年間かけて造り上げた深いコクとまろやかなこだわりの醤油「醤蔵（ひしおぐら）」など、セイブ店舗時代から地元の方に長年親しまれている商品を継続して取り扱いいたします。

＜地域商品の一例＞

ご案内地図

石川養鶏のたまご（赤玉）わたなべのじゅーじゅー焼きそば黒澤醤油の醤蔵、味蔵

以上