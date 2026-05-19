インナーウェアブランド「Chut! By BRADELIS」がデビュー！　　5月27日(水)より新商品を販売開始

ゴールドフラッグ株式会社

補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、2026年5月27日(水)より、「Chut! By BRADELIS」の新商品を公式オンラインストアにて販売いたします。

ゴールドフラッグ株式会社は、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO:石井敬太、以下「伊藤忠商事」）との独占販売契約のもと、「Chut! By BRADELIS」を展開いたします。

新ブランドでは、2024年にサービスを終了したインナーウェアブランド「Chut!」ならではの軽やかな着用感と洗練されたデザイン性を大切にしながら、ブラデリスが培ってきたものづくりの経験を重ね、“今”のトレンド感を取り入れた商品を提案してまいります。

5月27日(水)より公式オンラインストアで販売する新商品は、従来の定番シリーズで大切にしてきたコンセプトを継承しつつ、フィット感や肌あたりのよさを高めました。また、流行中のランジェリーファッションを楽しめるシアートップスやビスチェブラなど、ファッション性の高いアイテムを新たに販売いたします。

※Chut！By BRADELISはオンラインストア限定販売です。

- ブランドメッセージ

「Chut！」で始まる、私の1日。

ワードローブにChut！を選ぶ理由、

それは、ありのままの自分を美しく見せる洗練されたデザイン。

「好き！」で選べばちゃんと自分にフィットする

エフォートレスな着け心地。

「Chut！」を選べば毎日がもっと好きになる。

「Chut！」で始まる私の一日が、またここから。

- シリーズ紹介シアーヴェール

肌あたりのやさしさにこだわった素材と、最小限のパーツ構成によって、軽くて包み込まれるようなフィット感を実現。ブラに使用しているオリジナル開発の「エアリーモールドカップ」は、薄手で超軽量の不織布素材。脇から引き上げる「サイドリフト構造(特許第5986982号)」と組み合わせることで、快適な着用感を保ったまま、ナチュラルでほど良く上向きのバストラインに。上品な透け感のレースが軽やかな印象を引き立てる、華奢で洗練されたデザインです。

シアーリブ

繊細な透け感が美しいシアーリブ素材を使用した、ランジェリーのムードをファッションとして楽しめるレイヤードシリーズ。

トップスやシャツの上から重ねて着こなすビスチェブラや、カップ風のディテールを取り入れたキャミソール、ヘルシーな肌見せがかなうデザイントップスの3型展開。自由な感性でコーディネートを楽しむことで、カジュアルにもモードにも映える印象的なスタイルが完成します。

ドレスイージーレース

しなやかな伸び感で、バストに心地よくフィットするノンワイヤーシリーズ。どんなバストにも馴染みやすいフレキシブルさが魅力で、Tシャツサイズでお選びいただけます。

オリジナル開発のソフトな「ストレッチモールドカップ」と、前中心が低いL字構造により、サイドからすっきり寄せて美しいシルエットへ。細かな格子と小さなスカラップを組み合わせた繊細な総レースデザインです。

ドレスイージー バックレース

シアーなレースを縁取った、オープンバックデザインがポイントの“見せるインナー“。

存在感のあるレース柄で、トップスの下に重ねても埋もれにくく、レイヤードスタイルのアクセントに。繊細なレースと細ストラップが華奢な印象を演出し、肌見せコーデも上品に大人っぽくまとまります。

ソフトで伸縮性のある素材を使用しており、圧迫感の少ない快適な着用感です。

「Chut! By BRADELIS」公式オンラインストア

https://chut.jp

- SNSアカウント

・ Instagram

https://www.instagram.com/chut.jp/

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