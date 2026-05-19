【共同発表】JCBIとMawari、「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会」を設立

株式会社Mawari

一般社団法人Japan Contents Blockchain Initiative（以下「JCBI」）と、株式会社Mawari（以下「Mawari」）は、スマートグラスや空間コンピューティングの普及を見据え、「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会」をJCBIの加盟企業と共同で設立したことをお知らせいたします。

設立の背景：3Dアセットに「脳（AI）」が宿る未来の到来

現在、空間コンピューティング（XR）の進化により、デジタルコンテンツは単なる視覚情報としての「3Dデータ」を超え、現実空間で物理的な存在感を持つようになっています。さらに今後、「XR（視覚的身体）」と、「AI（脳）」が高度に融合する未来が到来します。

この「身体」と「脳」を備えた高度な3Dコンテンツがグローバルに流通する際、その真正性を担保し、かつ適切な権利者に収益が還元されるインフラの構築は、日本のコンテンツ産業が空間経済圏でリーダーシップを握るための必須条件です。

本プロジェクトは、JCBIが国際標準化機構ISOで進める「デジタル著作権管理の標準化」と、Mawariが誇る「リアルタイム・インタラクティブ配信インフラ」を統合。AIとXRが融合する新時代のコンテンツに対し、「信頼できる権利基盤」と「遅延のない体験」を同時に提供することを目的としています。

役割：次世代コンテンツの「信頼」と「商用化」を担う

共同プロジェクトの計画案

- JCBI AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会（権利の標準化 & 信頼） 【3Dアセットの権利管理標準化】 3Dデータ（身体）と、それを制御するAIアルゴリズム（脳）が組み合わさった次世代コンテンツに対し、ブロックチェーン上で権利関係を管理する手法を検討。本部会での活動を通じて、ISO/TC307国際規格に準拠し、権利者が安心して自社の資産を次世代インフラに提供できる「信頼の基盤」を構築することを目指します。- Mawari（インフラ & 商用化） 【３Dをリアルタイムに稼働させるストリーミング・インフラ】 「脳（AI）」による複雑な演算と「身体（XR）」の高精細なレンダリングをクラウド上で瞬時に処理し、世界中のデバイスへ超低遅延で届ける、特許取得済みの空間ストリーミング技術を活用した「ARAWA」を提供。双方向でインタラクティブな体験をリアルタイムに配信することで、権利が担保されたコンテンツが空間で「正しく、滑らかに振る舞う」ための神経系のような役割を果たし、同時に確実な収益化を実現します。

３Dのデジタル資産を使って次世代コンテンツの流通モデルを3フェーズで検証します。

今後の展望：日本IPが「スマートグラス」で輝く未来へ

- Phase 1：複合型アセットの権利管理プロトタイプ構築 3Dデータの真正性をブロックチェーンに刻印。ISO規格に基づく管理体制を構築。- Phase 2：リアルタイム・インタラクティブ配信の検証 Mawariの配信インフラを用い、真正性が担保された3Dアセットを用いて、ユーザーの動きに即座に反応（インタラクティブ性）しながら、ウェアラブルデバイスへ安定してストリーミング配信される仕組みを実証。- Phase 3：分散インフラによる社会実装モデルの確立 分散インフラを活用した低コストかつ高効率な計算資源供給により、３Dコンテンツが自律的に稼働・収益化されるエコシステムを政府や業界へ提言。

本「AI・空間コンピューティング・分散インフラ部会」での活動を通じ、スマートグラス時代の日本IPの価値を最大化を検討していきます。「見た目（XR）」と「知性（AI）」が融合した次世代のコンテンツが、世界中の空間でリアルタイムに躍動し、クリエイターや権利者が正当な対価を得続けられる「信頼と速度」を両立した未来を共創してまいります。

【一般社団法人Japan Contents Blockchain Initiativeについて】

日本のコンテンツ産業の発展を目的とした企業連合体。ブロックチェーン技術を活用し、著作権管理の標準化や新たなビジネスモデルの創出に取り組んでいます。 公式サイト(https://www.japan-contents-blockchain-initiative.org/)

【株式会社Mawariについて】

Mawariは、独自のリアルタイム3D配信技術（特許取得済み）と世界初のXR・没入型3Dコンテンツ向けDePIN（分散型物理インフラネットワーク）であるMawari Networkにより、高品質な3Dコンテンツを低遅延でグローバルに空間ストリーミングできるインフラを提供するテクノロジーカンパニーです。デバイス側に高い処理能力を必要とせず、リアルタイムで没入感のある3D体験や空間表現を幅広いデバイスに届けることが可能になります。Mawariは、XR時代の基盤となる分散型XR/3D配信技術とMawari Networkを通じて、 “どんな場所でも、どんなデバイスでも、XRと3D体験が当たり前に利用できる世界” の実現を目指しています。 公式サイト(https://www.mawari.net/ja)

【本件に関するお問い合わせ先】

JCBI 事務局：info@jcbi.jp 株式会社Mawari 広報担当：eventinfo@mawari.co.jp