【JAF静岡】愛車の点検ポイントをアドバイス「マイカー点検講習会」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）静岡支部（支部長 小野田 剛久）は6月24日（水）に、JAF沼津基地（静岡県沼津市若葉町）で、「マイカー点検講習会」を開催します。

マイカー点検講習会は、マイカーを使用して日常点検を学ぶ講習会です。

日頃から点検と必要な整備をおこなってクルマを良好な状態に保つことは、路上のトラブル防止やエコドライブにもつながります。

【内容】

日常点検15項目をチェックシートを使用しながら、JAFインストラクターがマンツーマンでアドバイスします。

■開催概要

【開催日時】 2026年6月24日（水）

（1）10:00～（2）11:30～（3）13:30～（4）15:00～ ※1台約30分

【開催場所】 JAF沼津基地（静岡県沼津市若葉町3-41）

【募集定員】 各時間帯1台：計4台 ※応募多数の場合は抽選となります。

【参加条件】 マイカーでの参加

※おクルマの取扱説明書をお持ちの方はご持参ください。

※JAFに未加入の方でもご応募いただけます。

【参加費用】 無料

【申込方法】 電話または下記のボタンから専用フォームにてお申し込みください。

JAF静岡支部 事業課 TEL054-654-1515（平日10:00～17:00）

【応募締切】 2026年6月12日（金）17：00まで

お申し込み・詳細はこちらから :https://jaf.link/3R0czPa