Mistplay、「Mistplay Audience Network」のローンチを発表

Mistplay Inc.

（カナダ・モントリオールで現地時間2026年5月14日に発表されたプレスリリースの抄訳です。）

カナダ・モントリオール、2026年5月14日 - モバイルゲーマー向け「ゲームでポイ活」にまつわるリワード広告および収益化ソリューションとしてのロイヤルティプラットフォームを提供している Mistplay Inc.（本社：カナダ・モントリオール、CEO：Tricia Han、以下Mistplay）は、本日、モバイルエコシステム全体でリワード広告の規模とリーチを拡大するために設計された、統合型リワード広告ネットワーク「Mistplay Audience Network」のローンチを発表いたしました。

今回のローンチは、今年初めに行われた2つの戦略的買収（旧Mobivityの一部であったConnected Rewards(TM)、およびMAFのMyChips）を受けた、Mistplayの「LoyaltyPlay」プラットフォームの次なるフェーズを象徴するものです。これら2社は現在プラットフォームに統合されており、世界的なアプリネットワークを通じて、ゲーム広告主が新規および増分のオーディエンスにアクセスできる統一されたサービスを提供します。

ゲームパブリッシャーにとって、より大きな規模とパフォーマンスへの需要は長年増え続けており、リワード広告業界は一貫してその期待に応えて参りました。Mistplay Audience Networkはその基盤の上に構築されており、Mistplay独自の自社運営ユーザー基盤と、Connected Rewards(TM)およびMyChipsのユーザー基盤を組み合わせることで、金融、ショッピング、燃料、コンビニエンスストア、レストランといったコンシューマー向けアプリの厳選されたエコシステムを通じて、数千万人規模の月間アクティブユーザー数にリーチを拡大します。

アプリパブリッシャーやブランド運営者にとってMistplay Audience Networkは、新たな収益とロイヤルティプログラムの差別化をもたらします。パブリッシャーはLoyaltyPlayを通じて、既存のユーザー体験に特典付きのゲームプレイやアプリ内アクティビティを組み込むことができ、ユーザーが現実世界の特典を獲得できるようにする一方で、より深いエンゲージメント、リテンション（維持）、および顧客生涯価値（LTV）を促進することが可能になります。この統合ネットワークは、北米、欧州、およびアジアにまたがっています。

「私たちは、すべての人に魅力的なリワードエコシステムを作るという明確な意図を持って、過去10年間Mistplayを構築してきました。これは単なるトレンドを追っているのではなく、広告主やパートナーからの長年の知見を応用し、より拡張性が高く、効果的で、バランスの取れたものを作り上げることなのです。これらを統合することで、プラットフォーム全体でより強力な成果を提供できるようになります」 - Mistplay CEO、Tricia Han

「これは単なる2つの事業買収ではありませんでした。私たちが何年もかけて構築してきた戦略の2つの要素だったのです」と、MistplayのCCO、Aaron Thandiは述べています。「私たちは、忍耐強く計画的なアプローチを行ってきました。LoyaltyPlayのローンチからConnected Rewards(TM)やMyChipsの買収に至るまで、各ステップはリワード広告ができることを拡張することに焦点を当ててきました。Mistplay Audience Networkはその結実であり、規模拡大と広告主のアクセス簡素化のために構築された統合システムです」

Mistplayは、5月19日から21日に開催される「MAU Vegas 2026」にて、Mistplay Audience Networkを初披露する予定です。

Mistplayについて

Mistplayは「ゲームでポイ活」分野におけるパイオニアとして、世界中のモバイルゲームおよびアプリのパブリッシャー向けに、リワード広告およびマネタイズソリューションを提供しています。自社のAIエンジンと「ゲームでポイ活」モデルを活用し、持続的な成長とエンゲージメントを実現しています。2015年に設立され、カナダ・モントリオールに本社を構えるMistplayは、パブリッシャーと連携し、報酬を通じたエンゲージメントの拡大に取り組んでいます。詳細は、ja.business.mistplay.com(https://ja.business.mistplay.com/)をご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

Mistplay Inc. シニアマーケティングマネージャー 常名 隆司（じょうな たかし）

takashi.jona@mistplay.com