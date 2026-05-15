自然豊かな舞鶴市で活躍を。地域医療を担う医師や学生へ奨学金の貸与者を募集

舞鶴市

舞鶴市は、将来の地域医療を担う医師の養成および確保のため、市内の地域医療機関に医師として勤務する意思がある人を対象とした「令和8年度 舞鶴市地域医療確保奨学金(医師)」の貸与希望者を募集します。

（詳細URL：https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kenkou/0000011122.html）

【制度の概要】

研修や修学に要する資金を貸与する制度です。貸与を受けた期間と同一の期間、指定の地域医療機関において医師として従事した場合は、奨学金の返還が免除されます。

【対象となる地域医療機関】

- 舞鶴医療センター- 舞鶴共済病院- 舞鶴赤十字病院- 京都府立舞鶴こども療育センター- 市立舞鶴市民病院- 加佐診療所

【応募資格】

次のいずれかに該当する人で、将来、舞鶴市の地域医療機関に医師として勤務する意思のある人

- 専門研修を受けている医師- 臨床研修を受けている医師- 大学院生(大学院の医学を履修する課程に在学している医師)- 大学生(大学の医学を履修する課程に在学している方)※大学医学部の「地域枠」により入学された場合は対象外となります。

【募集要項】

- 募集人員：3人程度- 貸与金額：月額15万円（産婦人科や小児科、小児外科の診療に従事している、又は従事する意思がある場合は月額20万円）- 貸与の期間：貸与の決定を受けた年度の4月から1年間（貸与の決定は毎年度行います。次年度以降も貸与を希望する場合は、毎年度申請書の提出が必要で す。）- 貸与の決定：申請書類、面接審査(新規貸与者のみ)に基づき貸与者を決定します。

【募集締切および申込方法】

- 募集締切 令和8年6月10日(水)- 申込方法 申請書類一式をご提出ください。申請書類は、舞鶴市地域医療課で配布しているほか、ウェブサイトからもダウンロード可能です。