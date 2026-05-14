ネットプロテクションズ、三井住友カードによる「NP掛け払い」の媒介開始を発表

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「ネットプロテクションズ」）は、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）による、企業間決済（B2B決済）サービス「NP掛け払い」の媒介が、2026年5月25日（月）より開始されることをお知らせします。これは、先日公表した両社の業務提携に関する基本合意に基づく取り組みの一環です。

両社は、企業間決済領域における付加価値の高いサービス創出と、より広範な法人顧客への価値提供を目指しており、今回の媒介開始はその具体的な取り組みの一つとなります。

国内のB2B取引においては、デジタル化やキャッシュレス化が進展する一方で、請求業務の煩雑さや代金回収リスクへの対応が、企業の業務効率化や生産性向上における課題となっています。加えて、人手不足の深刻化や、電子帳簿保存法・インボイス制度などへの対応を背景に、請求書の電子化や決済業務の自動化に対するニーズは一層高まっています。こうした中、ネットプロテクションズは「NP掛け払い」を通じて、企業間取引における請求・回収業務の効率化と、販路拡大を支援してまいりました。

今回、三井住友カードを通じて「NP掛け払い」の提供機会が広がることで、より多くの法人顧客に対し、請求業務アウトソーシング、未回収リスク保証、請求書管理のDX化といった価値を届けてまいります。

ネットプロテクションズは今後も、企業間決済の利便性向上と業務負荷軽減を通じて、法人取引のさらなるデジタル化を後押ししてまいります。

「NP掛け払い」について

「NP掛け払い」は、企業間取引（B2B）向けの後払い決済サービスです。当社が売り手企業と買い手企業の間に入り、買い手企業への与信から請求書発行、代金回収までの決済・請求業務全てを請け負います。NP掛け払いの導入により、売り手は決済・請求業務をまるごとDX化し、本来業務により集中できます。また未回収リスクの保証もするため、経営基盤の安定化を図れます。さらには、従来の信用機関に依存しない独自の与信審査によって、個人事業主を含む事業者に対して与信通過率99%（※1）と柔軟に掛け売りを提供することができ、販路拡大・売上向上が見込めます。買い手は掛け払いを利用することで、キャッシュフローの改善を期待できます。

詳細はこちら：https://np-kakebarai.com/



関連リリース：ネットプロテクションズ、三井住友カードと企業間決済における業務提携に関する基本合意書を締結(https://corp.netprotections.com/news/press/corporate/20260213_2/)

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

三井住友カード株式会社 会社概要

商号 ：三井住友カード株式会社 代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 大西 幸彦

URL ：https://www.smbc-card.com/

事業内容 ：クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、信販業務、トランザクション業務、その他付随業務

創業 ：1967年12月 資本金：340億3千円（2025年3月末時点）

所在地 ：東京都江東区豊洲二丁目2番 31 号 SMBC豊洲ビル