【FIRE達成】FXで300万円を一夜で失った男が、1.8億円の都心不動産オーナーに

株式会社Virtual Wall

～国内最大級の不動産クラウドファンディング比較サイト「ゴクラク」が、20年の投資遍歴をもつFIRE投資家の生の声を届ける新コンテンツ企画を開始～

不動産クラウドファンディング比較サイト「ゴクラク」（運営：株式会社Virtual Wall、本社：東京都港区、代表取締役：齋藤 一篤）は、2026年5月12日（火）より、新コンテンツ企画「FIRE投資家インタビューシリーズ」を全6回で連載開始いたします。第1弾には、登録者数約2.6万人のYouTubeチャンネルを運営する個人投資家・マネーキーパー氏（ハンドルネーム）が登場。20代でFXに投じた300万円を一夜で失った経験から、東京転勤を契機に不動産投資へ転身し、1.8億円の収益物件購入を経てFIREに至るまでの軌跡と、現在保有する複数資産への分散戦略までを、本人の言葉で詳細に追います。

1. 連載企画概要：なぜいま「FIRE投資家インタビュー」なのか

■ 連載スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/33_1_be68af01ec3b6d526c6cc1642f4d2a6e.jpg?v=202605121051 ]■ 企画背景：FIREコンテンツに不足する3つの要素

FIRE（経済的自立と早期リタイア）は、ここ数年で投資・キャリア領域の主要テーマとなり、関連書籍・YouTube・SNS発信が広がりました。一方で、ゴクラク編集部はFIRE関連コンテンツに3つの不足を感じています。

（1）生存者バイアス

多くの発信は順調な資産形成を前提としており、失敗から再起したFIRE達成者の事例は少ない傾向にあります。

（2）具体額開示の少なさ

年収・借入額・現在の収入源など、FIRE戦略の検証に不可欠な数字が公開されることは多くありません。

（3）現物不動産投資家の視点の不在

不動産クラウドファンディング市場が拡大する一方で、現物不動産投資の経験者がクラウドファンディングをどう評価しているかは、ほとんど語られてきませんでした。

本連載は、現物不動産・株式・ゴールド・暗号資産・不動産クラウドファンディングの実践経験を持つマネーキーパー氏の協力のもと、上記の不足を埋めることを目指します。

2. 第1弾出演者プロフィール：マネーキーパー氏について

■ 経歴サマリー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/33_2_66edfa57c7ecb122e44e8c26f6b138a3.jpg?v=202605121051 ]■ FX300万円喪失から1.8億円不動産までの転換点

マネーキーパー氏は社会人になってから株式投資を開始し、20代でFXへ参入。レバレッジ200倍の取引でリーマンショックの相場に巻き込まれ、原資300万円を一夜で全額失う経験をします。

約3年の反省期間を経て、2015年の東京転勤を機に「家賃を支払う側ではなく、受け取る側に回る」発想で不動産投資を検討。アベノミクス期の低金利を背景に金利0.8%で1.8億円の融資を受け、2016年に都内収益物件を購入しました。

その後、東京の地価上昇局面で物件を売却。法人で新築アパートに物件入替を行うとともに、株式・ゴールド・暗号資産にも資産を分散し、2024年に会社員を退職してFIREを達成しています。

■ 取材条件について

マネーキーパー氏は顔出しNGの条件下で取材に応じており、本連載に掲載される写真はアイコンのみにしています。一方で、年収・借入額・現在の収入源・資産配分の方針については、匿名条件下で開示いただいています。

3. 全6回 各回の読みどころ

■ 第1回（2026年5月12日公開／オープン記事）

FXで300万円喪失から1.8億円不動産投資への転身

「私の投資人生は一度終わった、という感覚でした」

「家賃を支払う側ではなく、受け取る側に回れたらすごいのではないか」

レバレッジ200倍のFXでリーマンショックに巻き込まれ、原資300万円を一夜で失った男。3年の反省期間を経て、東京転勤先の家賃20万円という現実をきっかけに発想を転換、1.8億円の融資を引き出すまでの判断プロセスを、当時の年収・属性・金利交渉を含めて振り返ります。

■ 第2回（会員限定）

都心不動産で勝てた理由──山手線内・土地・固定金利

「ワンルームより、もう土地ですね」

「変動金利・地方物件を持っている方は、四重苦のような状態になっているかもしれません」

「歓喜で売って、悲鳴で買う」を実践し、6～7年の保有後に都心物件を売却。なぜ山手線コアエリアにこだわるのか、なぜワンルームではなく土地なのか、二極化する不動産市場で何が「四重苦」なのか──現物投資家の視点で語ります。

■ 第3回（会員限定）

不動産・ゴールド・株式・暗号資産への分散戦略と市況観

「東京（都心の土地）とビットコインとゴールドは、似た構造だと思います」

「S&P500やオルカンだけ持っていればよい、という時代からは少し変わりつつある」

複数資産への展開、現在のポートフォリオ、金利上昇局面での各資産の見通し、そして「希少性・需要・担保活用という共通構造」というマネーキーパー氏独自の資産横断フレームを公開します。

■ 第4回（会員限定）

20代がFIREを目指すなら──「投資より入金力」の現実論

「結局のところ、年収なのです。婚活ではありませんが、金融機関が見ているのは年収ですので(笑)」

「ここ1～2年が、人材が動く最後のタイミングになるのではないか」

もし20代に戻れたら何から始めるか。「投資手法を考えるより、まず投資に回せる金額そのものを増やすべき」というコントラリアン論を、AI時代の労働市場変化と絡めて提示。SNSの派手なFIRE論への現実的な対抗軸となります。

■ 第5回(会員限定)

現物投資家は不動産クラウドファンディングをどう見ているか

「自分が実際に不動産投資をするつもりで、好立地・好条件の物件を見極める練習にもなる」

「ただ、クラファンは地面を取れないという側面も」

「利回りが高いだけの少し怪しい物件に飛びつくのは避けて」

不動産クラウドファンディングを「投資判断の目を養う練習場」と位置づけるマネーキーパー氏。利回りの高さだけで案件を選ぶことのリスク、現物投資家ならではの物件見極めの視点、そして現物・クラウドファンディングの両方を実践する投資家が極めて少ない理由について、率直に語ります。

■ 第6回(会員限定)

総集編：第1回～第5回ダイジェスト

「時間を味方につけることを大切にしたい」

第1回～第5回の論点を再構成し、FIREを目指す読者がそれぞれの段階で参照できるエッセンスとしてまとめます。「個人投資家の最強の強みは、時間を味方につけられること」──時間軸を味方につけるFIRE戦略の総まとめ。

4. 第1回オープン記事の冒頭プレビュー

以下、5月12日公開の第1回オープン記事より冒頭部分を抜粋いたします。

──マネーキーパーさんが投資を始められたのは、いつ頃ですか。

マネーキーパー氏：社会人になってからですね。会社の先輩に「株もいいよ」と教えてもらい、SBI証券の前身であるイートレード証券で口座を開設したのが最初です。20代前半で200万円ほど利益が出て、調子が良いように感じてしまいました。そこにFXのレバレッジ200倍という話を聞きつけて、「一発逆転してやろう」と為替を始めたのが27歳くらいの頃です。

──そして、リーマンショックが訪れる、と。

マネーキーパー氏：株はきちんと逆指値を入れていたのですが、FXは調子が良かったので「ここで切るのはもったいない」とそのまま持ってしまったんです。数時間で300万円が一瞬で吹き飛びました。私の投資人生は、そこで一度終わったという感覚でした……。

▼ 続きをお読みになりたい方は、以下より第1回オープン記事をご覧ください。

第1回 インタビュー記事を読む :https://gokuraku.io/library/fire-investor-interview

▼ 第2回以降の会員限定記事は、ゴクラクの無料会員登録でご覧いただけます。

5. ゴクラクおよび運営会社について

ゴクラクの無料会員登録はこちら :https://gokuraku.io/users/sign_up■ ゴクラクとは

ゴクラクは、国内150以上の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング事業者の情報を網羅する、国内最大級のファンド比較・検索サイトです。投資家が複数事業者のファンド情報を横断的に比較・検索できる環境を提供し、不動産クラウドファンディング市場の健全な発展を目指しています。

サイトURL：https://gokuraku.io/

■ 本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ

株式会社Virtual Wall ゴクラク編集部

お問い合わせ：https://gokuraku.io/contacts/new

■ 運営会社[表3: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/33_3_faf1c7c415a069b40fc9e4b06eb65528.jpg?v=202605121051 ]■ 免責事項

本リリースおよび関連記事は、特定の投資手法・金融商品の購入や売買を推奨・勧誘するものではありません。記事内に登場する個人の投資体験および見解は、本人の経験に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。