【日本初※】bot・自動化ツール一切なし。本物の日本人アクティブユーザーのみで構成された「日本人リアルフォロワー」サービスをSNS代行.comが提供開始
SNSフォロワー・いいね・再生回数の購入サービスを運営するSNS代行.com（以下、当社）は、2026年4月11日より、botや自動化ツールを一切使用せず本物の日本人アクティブユーザーのみで構成された「日本人リアルフォロワー」サービスを、Instagram・X（旧Twitter）向けに提供開始いたしました。
プロフィール・投稿実績のある実在ユーザーのみを提供する本サービスは、bot・自動化ツールを使用しないフォロワー増加サービスとして日本初※となります。
インスタグラム 日本人リアルフォロワー :
https://influencer-tokyo.com/product/instagram/ig_followers/ig_followers_jp_real/
販売ページはこちら
X 日本人リアルフォロワー :
https://influencer-tokyo.com/product/x-twitter/tr_followers/tr_followers_jp_real/
販売ページはこちら
※2026年4月時点、当社調べ。国内提供中の同種サービスを対象に、bot・自動化ツール不使用かつ実在の日本人アクティブユーザーのみで構成されているサービスとして比較。
サービス開発の背景
近年、SNSマーケティングの広がりとともにフォロワー獲得サービスの需要が拡大しています。
しかし、市場に流通するフォロワーサービスの多くはbotや自動化ツールによって生成された偽アカウント、もしくは海外の非アクティブユーザーで構成されているのが実情です。
こうしたフォロワーはアカウント運用者にとって以下のようなリスクをもたらします。
- プラットフォーム側のアルゴリズム判定により、エンゲージメント率が低下する
- プロフィールや投稿実績のない不自然なフォロワーが目立ち、アカウントの信頼性が損なわれる
当社は、SNS運用代行業を通じて多くの個人・企業アカウントの成長を支援してきた中で「フォロワーの数だけでなく、質も重視したい」というニーズが年々高まっていることを実感してきました。
そこで、bot・自動化ツールを一切使用せず、プロフィール・投稿実績のある本物の日本人アクティブユーザーのみで構成されたフォロワーサービスを開発し、提供開始するに至りました。
サービスの3つの特徴
1. 本物の日本人アクティブユーザーのみで構成
提供するフォロワーは、すべてプロフィール・投稿実績のある実在の日本人アクティブユーザーです。日常的にInstagram・X（旧Twitter）を利用している本物のユーザーのみで構成されているため、自然な見た目を維持できます。
2. bot・自動化ツール一切なし
従来のフォロワーサービスで多く使われていたbotや自動化ツールによる偽アカウントは一切使用しません。
プラットフォーム側のアルゴリズム判定によるリスクを最小限に抑え、安心してご利用いただけます。
3. 緩やかで自然な増加ペース
即日完了型ではなく、数日～数週間かけて配布されます。
緩やかで自然なペースでフォロワーが増加するため、急激な変動による不自然さを避け、アカウントの信頼性を損なうことなくご利用いただけます。
サービス概要
- サービス名：日本人リアルフォロワー
- 対応SNS：Instagram、X（旧Twitter）
- 販売単位：10人単位
- 販売価格：\220～（販売開始記念価格）
- 提供開始日：2026年4月11日
- お申し込み：SNS代行.com 公式サイト（https://influencer-tokyo.com/）
こんな方におすすめ
- フォロワーの質を重視したい方
- アカウントの信頼性を高めたい方
- 自然な見た目でフォロワーを増やしたい方
- 日本人向けのアカウントをしっかり育てたい方
ご利用の流れ
- 日本人リアルフォロワーサービスのページへアクセス
- ご希望の人数（増加目標数）を選択
- アカウントURLを入力
- ご注文確定後、最短10分で増加開始（深夜除く）
今後の展望
本サービスのような品質にこだわった新しいSNS関連サービスを提供することで、SNS運用に取り組むすべての個人・企業の成長を支援してまいります。
今後もSNSプラットフォームの動向や利用者のニーズに合わせて、安心・安全かつ効果的なサービスを継続的に開発・提供していく方針です。
会社概要
会社名：Dreaw合同会社
事業内容：SNS運用代行、グロース支援事業 ポイ活サイト運営
URL：https://influencer-tokyo.com/
■ 本件に関するお問い合わせ
SNS代行.com 広報担当
公式LINE：https://lin.ee/nia5jWV
お問い合わせフォーム：https://influencer-tokyo.com/contact/