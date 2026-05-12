【日本初※】bot・自動化ツール一切なし。本物の日本人アクティブユーザーのみで構成された「日本人リアルフォロワー」サービスをSNS代行.comが提供開始

Dreaw合同会社

SNSフォロワー・いいね・再生回数の購入サービスを運営するSNS代行.com（以下、当社）は、2026年4月11日より、botや自動化ツールを一切使用せず本物の日本人アクティブユーザーのみで構成された「日本人リアルフォロワー」サービスを、Instagram・X（旧Twitter）向けに提供開始いたしました。

プロフィール・投稿実績のある実在ユーザーのみを提供する本サービスは、bot・自動化ツールを使用しないフォロワー増加サービスとして日本初※となります。

インスタグラム 日本人リアルフォロワー :https://influencer-tokyo.com/product/instagram/ig_followers/ig_followers_jp_real/販売ページはこちらX 日本人リアルフォロワー :https://influencer-tokyo.com/product/x-twitter/tr_followers/tr_followers_jp_real/販売ページはこちら

※2026年4月時点、当社調べ。国内提供中の同種サービスを対象に、bot・自動化ツール不使用かつ実在の日本人アクティブユーザーのみで構成されているサービスとして比較。

サービス開発の背景

近年、SNSマーケティングの広がりとともにフォロワー獲得サービスの需要が拡大しています。

しかし、市場に流通するフォロワーサービスの多くはbotや自動化ツールによって生成された偽アカウント、もしくは海外の非アクティブユーザーで構成されているのが実情です。

こうしたフォロワーはアカウント運用者にとって以下のようなリスクをもたらします。

- プラットフォーム側のアルゴリズム判定により、エンゲージメント率が低下する- プロフィールや投稿実績のない不自然なフォロワーが目立ち、アカウントの信頼性が損なわれる

当社は、SNS運用代行業を通じて多くの個人・企業アカウントの成長を支援してきた中で「フォロワーの数だけでなく、質も重視したい」というニーズが年々高まっていることを実感してきました。

そこで、bot・自動化ツールを一切使用せず、プロフィール・投稿実績のある本物の日本人アクティブユーザーのみで構成されたフォロワーサービスを開発し、提供開始するに至りました。

サービスの3つの特徴

1. 本物の日本人アクティブユーザーのみで構成

提供するフォロワーは、すべてプロフィール・投稿実績のある実在の日本人アクティブユーザーです。日常的にInstagram・X（旧Twitter）を利用している本物のユーザーのみで構成されているため、自然な見た目を維持できます。

2. bot・自動化ツール一切なし

従来のフォロワーサービスで多く使われていたbotや自動化ツールによる偽アカウントは一切使用しません。

プラットフォーム側のアルゴリズム判定によるリスクを最小限に抑え、安心してご利用いただけます。

3. 緩やかで自然な増加ペース

即日完了型ではなく、数日～数週間かけて配布されます。

緩やかで自然なペースでフォロワーが増加するため、急激な変動による不自然さを避け、アカウントの信頼性を損なうことなくご利用いただけます。

サービス概要

こんな方におすすめ

ご利用の流れ

今後の展望

- サービス名：日本人リアルフォロワー- 対応SNS：Instagram、X（旧Twitter）- 販売単位：10人単位- 販売価格：\220～（販売開始記念価格）- 提供開始日：2026年4月11日- お申し込み：SNS代行.com 公式サイト（https://influencer-tokyo.com/）- フォロワーの質を重視したい方- アカウントの信頼性を高めたい方- 自然な見た目でフォロワーを増やしたい方- 日本人向けのアカウントをしっかり育てたい方- 日本人リアルフォロワーサービスのページへアクセス- ご希望の人数（増加目標数）を選択- アカウントURLを入力- ご注文確定後、最短10分で増加開始（深夜除く）

本サービスのような品質にこだわった新しいSNS関連サービスを提供することで、SNS運用に取り組むすべての個人・企業の成長を支援してまいります。

今後もSNSプラットフォームの動向や利用者のニーズに合わせて、安心・安全かつ効果的なサービスを継続的に開発・提供していく方針です。

会社概要

会社名：Dreaw合同会社

事業内容：SNS運用代行、グロース支援事業 ポイ活サイト運営

URL：https://influencer-tokyo.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

SNS代行.com 広報担当

公式LINE：https://lin.ee/nia5jWV

お問い合わせフォーム：https://influencer-tokyo.com/contact/