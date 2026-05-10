フォロワー数ではなく面談選考でーKATVR JAPAN、応募100名超から2026年公式アンバサダー5名を発表

株式会社EG今回選ばれた5人のアンバサダー

VR歩行デバイスの日本総代理店であるKATVR JAPAN（運営: 株式会社EG、愛媛県松山市、代表: 柳澤匠輝）は、2026年5月10日、本年の公式アンバサダーとして5名の就任を発表する。総勢100名を超える応募の中から、フォロワー数ではなく面談選考を経て選ばれた5名は、いずれもソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」で普段から自分自身が楽しく遊んでいるクリエイターたち。アンバサダーへの依頼は商品プロモーションではなく、「VRChatに"足"を手に入れたら世界がどう変わるのか」その体験を自らの言葉で発信してもらうこと。コミュニティへの愛着と本物の体験変化を軸に、新しいVR歩行カルチャーを国内で育てていく。

詳細を見る :https://katvr.jp/pages/2026katvr-japan-ambassador

本リリースのポイント

応募100名超から面談選考で選ばれた5名

- 選考基準は「フォロワー数ではなくVRChatが好きな人」：応募100名超を代表 柳澤匠輝が一人ひとり面談、最終5名を任命（数の論理に頼るVR業界のアンバサダー制度に対する逆張り）- 役割は「商品宣伝」ではなく「体験の証言」：「VRChatに"足"を手に入れたら世界はどう変わるか」を5名それぞれの言葉で発信してもらう- アンバサダー5名の専用クーポンを同時開始：視聴者は応援したいアンバサダー経由でKATVR JAPAN公式オンラインストアの割引を受けられる

KATVR JAPAN は、2026年公式アンバサダー募集に対して総勢100名を超える応募を受け付けた。VR業界では「フォロワー数〇〇万人」を起用基準とするインフルエンサー型のアンバサダー制度が主流となる中、KATVR JAPAN はあえて時間と手間のかかる3段階の質的選考を選択した。

1次選考では応募フォームの内容（VRChatでの活動状況・KAT VRへの理解・発信スタイル）をもとに約5分の1まで絞り込み、2次選考では代表 柳澤匠輝が候補者一人ひとりと面談、最終選考を経て5名を任命するに至った。

選考の中核に置かれた評価軸：

公式アンバサダー5名のご紹介(順不同)

- VRChat等のソーシャルVRプラットフォームで普段から自分自身が楽しく遊んでいるか- KAT VRをはじめとする歩行型VRデバイスへの理解と愛着があるか- 自らの言葉でVR歩行の楽しさを伝えられる発信スタイルか

KATVR JAPAN は、VRChatをはじめとするVR歩行カルチャーの最前線で活動する以下5名を、2026年公式アンバサダーに任命した。各アンバサダー専用の視聴者向けクーポンも同時に開始する。

就任にあたり、5名のアンバサダーから以下の就任メッセージが届いています。

日ノ本マイ日ノ本マイ

次元と距離を超える風来人Vtuber

「ガジェットを伝えるだけでなく、面白いと思える手段もお伝えしたいのだね！」

𝕏 (Twitter) はこちら :https://x.com/Mai_Hinomoto

警戒ブロオドキャストCHERRY

みんなのトモダチ／マルチタレントVTuber

「メタバースやゲームの中を自分の足で歩ける体験にドキドキしています！一緒に遊ぼう！」

𝕏 (Twitter) はこちら :https://x.com/Keikai_Gumin

メアリ

あなたと一緒に歩く初心者メイド

「ここからはじまり。新しい世界へ、一緒に一歩。前に進まない？冒険しない？メアリがご案内します！」

𝕏 (Twitter) はこちら :https://x.com/MarySweetDream

もちみち

元気を届けるバーチャルナビゲーター

「VRが大好きです！バーチャルで生きていくためには空間内で歩けることが必須…！バーチャル空間を自分の足で歩けるようになると、世界の楽しさがぐっと広がります。KAT locoの魅力を、もちみちらしく！元気に楽しく伝えていけるよう頑張ります！」

𝕏 (Twitter) はこちら :https://x.com/mochimichiii

おきゅたんbot

VR・メタバースガイド／Vシンガー

「バーチャル世界の没入感を一歩前へ！歩く楽しさを一緒に☆よろしくですっ」

𝕏 (Twitter) はこちら :https://x.com/OculusTan

今年は「VRChatを深掘り」します！

KAT locoS×VR Chatイメージ

KATVR JAPAN がアンバサダー選考で重視したのは、シンプルに「VRChat(VR)が好きな人」という一点に尽きる。具体的には、普段から自分自身が普通にVRChatをプレイしているクリエイターたちで、KAT VRがあれば、その楽しみ方がさらに広がりそうな人--この基準で5名を選定した。

VR業界のアンバサダー制度はSNSフォロワー数を起用基準とするケースが主流だが、KATVR JAPAN はこの慣習に逆行した。配信や観戦の対象としてVRChatを見るのではなく、生活の一部として日常的にVRChatに居る人こそが、KAT VRが加わったときの体験変化を本物の言葉で語れる--その確信が、3段階の質的選考を選ばせた。

アンバサダーへの依頼：「足を手に入れたら、世界はどう変わるか」

KATVR JAPAN がアンバサダー5名にお願いするのは、商品の宣伝ではない。

VRChatの中ですでに自分が楽しく遊んでいる人が、「足」（足=KAT VR / KAT locoS）を手に入れたとき、その世界がどう変わるのか-コントローラーで指先の移動から、自分の足で歩く・走るVR体験を得たとき、何を感じるのか。その体験の変化を、自分の言葉で素直に発信してもらうこと。これが2026年公式アンバサダーに求めた答えです。

5名のアンバサダーは、広告塔ではなく「素直な体験の証言者」として位置付けています。

視聴者参加型の企画を準備中

詳細はまだ少し先になりますが、KATVR JAPANではアンバサダー×VR Chat×KATVRをより楽しんで貰えるように、KATVRで遊べる鬼ごっこワールドを製作中。

KATVR JAPAN代表 柳澤匠輝コメント

KATVR JAPAN代表 柳澤匠輝は、5名のアンバサダー就任について次のようにコメントしている。

アンバサダーを選ぶにあたって、私たちが見たのはフォロワー数の多い少ないではありません。VRChatというゲームが本当に好き、普段からVRChatで自分自身が楽しく遊んでいるという方々を選びました。総勢100名を超えるご応募から、ひとりひとりと面談して決めた5名です。

5名にお願いしているのは商品の宣伝ではなく、「VRChatに"足"を手に入れたら、世界がどう変わるのか」-その素直な感想を、それぞれの言葉で発信してほしいということ。VR歩行は、数の論理ではなく、コミュニティの一歩一歩から広がっていく。8年間、日本総代理店としてKAT VRをお届けしてきた経験から、いま改めてそう確信しています。