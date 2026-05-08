ミショナ設立6周年！中小企業DXを支援する3サービスの成長と展望
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2020年5月8日の設立から6年。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」をはじめ、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップを自動化する「エルサイト」など、中小企業のDXを支援するサービスを展開してまいりました。
今回は、株式会社ミショナの6年間の歩みと各サービスの成長、そして今後の展望をご紹介します。
■『6年間で広がったDX支援』株式会社ミショナの歩み
株式会社ミショナは創業以来、中小企業のDXをもっと身近にすべく、マーケティング自動化ツールを展開してまいりました。
現在は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message」、Instagram運用支援ツール「エルグラム」、Webサイト自動化ツール「エルサイト」の3サービスを軸に、
事業者の集客・顧客対応・販売促進の自動化を支援しています。
主力の「L Message」は、LINE公式アカウントの機能を拡張し、ステップ配信、フォーム、予約管理、決済、顧客管理などを活用できるマーケティングツールです。
2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破し、店舗運営、スクール、サロン、士業、オンライン講座、ECなど、さまざまな業種でご利用いただいています。
また、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」は、2024年の提供開始から2周年を迎えました。
コメントへの自動返信やDM対応の効率化など、Instagramを活用した集客・顧客対応をサポートし、2025年9月には導入実績20,000件を突破しています。
さらに2026年1月には、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップまでを一気通貫で自動化できるチャットマーケティングツール「エルサイト」をリリースしました。
LINE・Instagram・Webサイトという複数の接点を通じて、事業者が顧客との関係性を深め、継続的な成果につなげられる環境づくりを進めています。
■『L Message』導入数14万件を突破したLINE公式アカウント拡張ツール
「L Message（エルメッセージ）」は、LINE公式アカウントを活用した顧客対応・販売促進・業務自動化を支援するツールです。
LINE上でのメッセージ配信や顧客管理、予約受付、フォーム作成、決済連携などを組み合わせることで、運営業務を効率化します。
たとえば、以下のような仕組みづくりが可能です。
・予約後に自動で確認メッセージを送信
・来店前日にリマインドを配信
・アンケート回答に応じて配信内容を出し分け
・顧客情報をもとにセグメント配信を実施
・講座やイベントの申込から決済、案内までをLINE上で管理
これらの仕組みにより、手作業による対応漏れや確認負担を軽減し、顧客満足度の向上やリピート促進につなげることができます。
2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破。今後も、より多くの事業者が成果につながるLINE運用を実現できるよう、機能改善とサポート体制の強化を続けてまいります。
▼サービス詳細はこちら
https://lme.jp/?dreamnews
■『エルグラム』リリース2周年、導入実績20,000件を突破
「エルグラム」は、Instagram運用の効率化を支援する自動化ツールとして、2024年に提供を開始しました。
2020年5月8日の設立から6年。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」をはじめ、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップを自動化する「エルサイト」など、中小企業のDXを支援するサービスを展開してまいりました。
今回は、株式会社ミショナの6年間の歩みと各サービスの成長、そして今後の展望をご紹介します。
■『6年間で広がったDX支援』株式会社ミショナの歩み
株式会社ミショナは創業以来、中小企業のDXをもっと身近にすべく、マーケティング自動化ツールを展開してまいりました。
現在は、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message」、Instagram運用支援ツール「エルグラム」、Webサイト自動化ツール「エルサイト」の3サービスを軸に、
事業者の集客・顧客対応・販売促進の自動化を支援しています。
主力の「L Message」は、LINE公式アカウントの機能を拡張し、ステップ配信、フォーム、予約管理、決済、顧客管理などを活用できるマーケティングツールです。
2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破し、店舗運営、スクール、サロン、士業、オンライン講座、ECなど、さまざまな業種でご利用いただいています。
また、Instagram運用の効率化を支援する「エルグラム」は、2024年の提供開始から2周年を迎えました。
コメントへの自動返信やDM対応の効率化など、Instagramを活用した集客・顧客対応をサポートし、2025年9月には導入実績20,000件を突破しています。
さらに2026年1月には、自社サイト上での集客・顧客対応・フォローアップまでを一気通貫で自動化できるチャットマーケティングツール「エルサイト」をリリースしました。
LINE・Instagram・Webサイトという複数の接点を通じて、事業者が顧客との関係性を深め、継続的な成果につなげられる環境づくりを進めています。
■『L Message』導入数14万件を突破したLINE公式アカウント拡張ツール
「L Message（エルメッセージ）」は、LINE公式アカウントを活用した顧客対応・販売促進・業務自動化を支援するツールです。
LINE上でのメッセージ配信や顧客管理、予約受付、フォーム作成、決済連携などを組み合わせることで、運営業務を効率化します。
たとえば、以下のような仕組みづくりが可能です。
・予約後に自動で確認メッセージを送信
・来店前日にリマインドを配信
・アンケート回答に応じて配信内容を出し分け
・顧客情報をもとにセグメント配信を実施
・講座やイベントの申込から決済、案内までをLINE上で管理
これらの仕組みにより、手作業による対応漏れや確認負担を軽減し、顧客満足度の向上やリピート促進につなげることができます。
2026年1月12日（月）には導入数が14万件を突破。今後も、より多くの事業者が成果につながるLINE運用を実現できるよう、機能改善とサポート体制の強化を続けてまいります。
▼サービス詳細はこちら
https://lme.jp/?dreamnews
■『エルグラム』リリース2周年、導入実績20,000件を突破
「エルグラム」は、Instagram運用の効率化を支援する自動化ツールとして、2024年に提供を開始しました。