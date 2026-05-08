高度ながん診断市場、2035年に1511億米ドル到達 CAGR9.05％で加速する次世代診断技術と早期発見ニーズの拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
高度ながん診断市場は、世界的ながん患者数の増加とプレシジョンメディシンへの移行を背景に、急速な成長局面を迎えています。市場規模は2025年の635億米ドルから2035年には1511億米ドルへ到達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.05％で推移する見通しです。特に分子診断、液体生検、AI支援画像解析などの高精度診断技術は、従来型診断と比較して高い検出精度を実現しており、病院、研究機関、バイオ医薬品企業からの投資が急増しています。がん診断は単なる検出から、個別化治療を実現する戦略的データ基盤へと進化しています。
分子診断とゲノム解析が精密医療市場を加速
高度ながん診断市場では、分子診断とゲノムプロファイリング技術が極めて重要な役割を担っています。これらの技術は、腫瘍に関連する遺伝子変異や分子経路を詳細に解析し、患者ごとに最適化された標的治療を可能にします。近年では、NGS（次世代シーケンシング）を活用した診断プラットフォームの導入が拡大しており、治療成功率の向上や副作用低減への期待が高まっています。さらに、製薬企業はコンパニオン診断薬との連携を強化しており、新薬開発と診断技術が一体化する動きが加速しています。こうした統合型医療モデルは、今後のがん治療エコシステムを大きく変革する可能性があります。
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AI画像診断と液体生検が早期発見市場を拡大
AIを活用した画像診断と液体生検技術は、高度ながん診断市場における革新的成長分野として注目されています。AI画像解析はMRI、CT、PET/CTデータから微細な病変を高精度で検出できるため、診断効率と読影精度を大幅に改善しています。一方、液体生検は血液中の循環腫瘍DNA（ctDNA）を解析することで、低侵襲かつ迅速ながん検出を実現しています。従来の組織生検に比べ患者負担が少なく、治療経過モニタリングにも適していることから、医療機関での採用が加速しています。特に多がん早期検出技術への関心が高まっており、世界各国で研究開発投資が拡大しています。
主要市場ハイライト
● 高度ながん診断市場は2025年の635億米ドルから2035年には1511億米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは9.05％
● 分子診断、液体生検、AI画像解析が市場成長を加速
● 早期発見ニーズの高まりが病院・がん専門センターでの導入を促進
● 精密医療（プレシジョンメディシン）の普及がゲノム解析需要を拡大
● 北アメリカが最大市場を維持し、米国が技術革新を主導
● 病院・がん専門センターが最大エンドユーザーセグメント
● CT、MRI、PET/CTなどの画像診断分野が市場シェアを牽引
● AI活用型診断と多がん検出アッセイが次世代成長分野として注目
● 日本市場では高齢化とがん患者増加により高度診断投資が拡大
日本市場で高度ながん診断が重要視される理由とは
日本では高齢化の進行に伴い、がん患者数の増加が国家的課題となっています。国立がん研究センターによると、日本では年間約100万人以上が新たにがんと診断されており、死亡原因の上位を占め続けています。こうした背景から、高度ながん診断市場への関心が急速に高まっています。特に日本政府は「がん対策推進基本計画」を通じ、早期発見・個別化医療・AI医療導入を重点分野として推進しています。さらに、日本の医療機関ではPET/CTや高性能MRI導入が進み、画像診断市場が拡大しています。高精度診断により治療コスト削減や生存率向上が期待されるため、医療機器メーカーやバイオテクノロジー企業にとって日本市場は極めて魅力的な成長機会となっています。
分子診断とゲノム解析が精密医療市場を加速
高度ながん診断市場では、分子診断とゲノムプロファイリング技術が極めて重要な役割を担っています。これらの技術は、腫瘍に関連する遺伝子変異や分子経路を詳細に解析し、患者ごとに最適化された標的治療を可能にします。近年では、NGS（次世代シーケンシング）を活用した診断プラットフォームの導入が拡大しており、治療成功率の向上や副作用低減への期待が高まっています。さらに、製薬企業はコンパニオン診断薬との連携を強化しており、新薬開発と診断技術が一体化する動きが加速しています。こうした統合型医療モデルは、今後のがん治療エコシステムを大きく変革する可能性があります。
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AI画像診断と液体生検が早期発見市場を拡大
AIを活用した画像診断と液体生検技術は、高度ながん診断市場における革新的成長分野として注目されています。AI画像解析はMRI、CT、PET/CTデータから微細な病変を高精度で検出できるため、診断効率と読影精度を大幅に改善しています。一方、液体生検は血液中の循環腫瘍DNA（ctDNA）を解析することで、低侵襲かつ迅速ながん検出を実現しています。従来の組織生検に比べ患者負担が少なく、治療経過モニタリングにも適していることから、医療機関での採用が加速しています。特に多がん早期検出技術への関心が高まっており、世界各国で研究開発投資が拡大しています。
主要市場ハイライト
● 高度ながん診断市場は2025年の635億米ドルから2035年には1511億米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは9.05％
● 分子診断、液体生検、AI画像解析が市場成長を加速
● 早期発見ニーズの高まりが病院・がん専門センターでの導入を促進
● 精密医療（プレシジョンメディシン）の普及がゲノム解析需要を拡大
● 北アメリカが最大市場を維持し、米国が技術革新を主導
● 病院・がん専門センターが最大エンドユーザーセグメント
● CT、MRI、PET/CTなどの画像診断分野が市場シェアを牽引
● AI活用型診断と多がん検出アッセイが次世代成長分野として注目
● 日本市場では高齢化とがん患者増加により高度診断投資が拡大
日本市場で高度ながん診断が重要視される理由とは
日本では高齢化の進行に伴い、がん患者数の増加が国家的課題となっています。国立がん研究センターによると、日本では年間約100万人以上が新たにがんと診断されており、死亡原因の上位を占め続けています。こうした背景から、高度ながん診断市場への関心が急速に高まっています。特に日本政府は「がん対策推進基本計画」を通じ、早期発見・個別化医療・AI医療導入を重点分野として推進しています。さらに、日本の医療機関ではPET/CTや高性能MRI導入が進み、画像診断市場が拡大しています。高精度診断により治療コスト削減や生存率向上が期待されるため、医療機器メーカーやバイオテクノロジー企業にとって日本市場は極めて魅力的な成長機会となっています。