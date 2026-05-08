「第42回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会」の出品受付を開始　提出期限は令和8年6月9日（火）必着

公益財団法人日本武道館

大会特設ページ→https://www.nipponbudokan.or.jp/shodou/takamado/kaisai

開催の背景と特徴

高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会は、書写書道を通して青少年の健全な心身の育成と国民の豊かな心情を養うことを目的に、昭和60年から毎年開催されています。

また、本展覧会には、毛・硬筆の部を併せて毎年２万点を超える作品が出品され、毛筆の部の最高賞として高円宮賞受賞者には「高円宮杯」が授与されます。

審査方法・表彰および参加資格について

高円宮杯

全ての作品が厳正公平に審査され、高円宮賞の他、内閣総理大臣賞、日本武道館大賞、衆・参議院議長賞、文部科学大臣賞などの個人賞と、全国優秀団体賞などの団体賞が選出されます。

部門は「毛筆の部」と「硬筆の部」があり、いずれの部門も幼児・小学生から一般までどなたでもご出品いただけます。全国の書塾や学校、自宅で書き上げた作品を日本武道館にお送りください。

第41回高円宮賞受賞作品授賞式の様子（写真は前回大会のもの）

上位入賞者は8月23日（日）に日本武道館で開催される展覧会に作品が展示され、授賞式にも参加できます。

申し込み方法、出品方法、硬筆課題語句などの詳細は大会特設ページをご確認ください。

開催概要

第42回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会

主催：公益財団法人日本武道館

後援：文部科学省、中国大使館、全国都道府県教育長協議会、全日本書写書道教育研究会、

全国都道府県立武道館協議会、公益社団法人日本PTA全国協議会、朝日新聞社、読売新聞社、

毎日新聞社、日本経済新聞社、産業経済新聞社、東京新聞、日本放送協会、日本テレビ放送網、

フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京（以上申請中）

◯部門

毛筆の部、硬筆の部

◯参加資格

1部 幼児および小学生

2部 中学校

3部 高校

4部 大学（専門学校生等含む）

5部 一般

◯語句

〈毛筆の部〉本展覧会にふさわしい内容

〈硬筆の部〉指定課題語句（要規定用紙）

○出品料（全て税込）

〈毛筆の部〉

1部・2部・3部 1点につき700円

4部・5部 1点につき1,000円

〈硬筆の部〉

1部・2部・3部 1点につき500円

4部・5部 1点につき700円

○申込締切日

令和8年6月9日（火） ※必着

お問い合わせ先

公益財団法人日本武道館 書道展事務局

TEL：03-3216-5144（平日10：00～12：00、13：00～16：00）

FAX：03-3216-5156

※課題語句についてのお問い合わせはご遠慮ください。

公益財団法人日本武道館について

公益財団法人日本武道館は、我が国伝統の武道を普及奨励し、青少年の健全な育成を図ることと、広く世界の平和と福祉に貢献することを目的に1962年に発足、2013年に公益財団法人に認定された団体です。発足以降、武道の普及振興事業のみならず、武道と関わりの深い伝統文化である「書道」の普及奨励事業も展開しています。

日本武道館（東京都千代田区）