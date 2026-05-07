三栄コーポレーション ＆ L&Sコーポレーション2026 AW合同展開催

株式会社L&Sコーポレーション

株式会社三栄コーポレーション（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水越雅己、東証スタンダード上場・証券コード：8119）および、その子会社である株式会社L&Sコーポレーションは、バッグ・トラベル関連アイテムおよび服飾雑貨を展開するライフスタイルブランドが集結する合同展示会「2026 AUTUMN & WINTER EXHIBITION」を、2026年5月12日（火）・13日（水）の2日間、KFC Hall＆Rooms（東京都墨田区）にて開催いたします。

三栄コーポレーショングループは、長年培ってきたグローバルネットワークと確かな目利きにより、欧米の優れたライフスタイルブランドを日本市場へ紹介してまいりました。今回の合同展示会では、バッグ・トラベル関連アイテムおよび服飾雑貨を展開する主要4ブランドをラインアップし、2026年秋冬シーズンに向けた商品ラインアップと注力カテゴリーを一堂にご紹介いたします。

本展示会では、事前にご予約いただいたお客様を優先的にご案内しております。各ブランドの世界観をより深くご体感いただける機会となっております。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31477/table/91_1_415803bf01fcf87765862bdcda87cfc2.jpg?v=202605071051 ]

「Cath Kidston」キャス キッドソン

新作キャリーケース

旅を彩る、“開けるたびにときめく”デザイン

英国発ライフスタイルブランド「キャス キッドソン」より、機内持ち込み対応サイズの新作キャリーケースが登場します。

「Hedgren」ヘデグレン

ベルギー・アントワープ発

“自由な動きを支えるバッグ”をコンセプトに、軽量性・機能性・耐久性・ミニマルなデザイン性を兼ね備えた、現代人のライフスタイルに馴染むバッグブランド。

都会的で落ち着いたカラーリングがビジネスからオフまでシーンを選ばず自然に馴染みます。性別を問わないフォルムは、パートナーとのシェアにも適した現代的なバッグです。

「Kipling」キプリング

ブランドを象徴するのは、軽量で耐久性に優れた独自の「クリンクルナイロン」素材。そこに洗練された機能性と遊び心あふれるスタイルを組み合わせたコレクションは、日常をより快適に、そしてスタイリッシュに彩ります。ブランドメッセージ「Live.Light ― 自分らしく、輝く」には、自由に、しなやかに、自分のスタイルで生きるすべての人へのエールが込められています。

「uF」ユーエフ

あなた（=yoU) の日常のちょっとしたストレスを解放したい。そして、この地球へのストレスを解放したい。uFはそんな想いから、「Freedom=自由」「Function=機能性」「Future=未来」の3 つの「F」をコンセプトに生まれたライフスタイルブランドです。デザイン性が高く機能的で、地球にやさしく、さまざまなライフスタイルにフィットするアイテムを提案しています。