接客はトーク、回遊はミニアプリへ　 ＩＲＩＳデータラボ、「Ａｔｏｕｃｈストア」でＬＩＮＥ上の購買体験を拡張

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、ＬＩＮＥ公式アカウントを活用したコミュニケーションECツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」の新オプション機能として、「Ａｔｏｕｃｈストア」を２０２６年５月７日（木）に正式リリースしました。

Ａｔｏｕｃｈストアにより、事業者はＬＩＮＥのトーク画面上での接客・販売導線に加え、ＬＩＮＥミニアプリ上で商品一覧性・回遊性に優れたリッチな販売導線を構築できます。さらに、トーク画面とミニアプリ間でカートを共通化することで、ユーザーの行動や購買目的に応じて最適な購入体験へシームレスに切り替えられる“ハイブリッドコマース”を実現します。



Ａｔｏｕｃｈは従来から、ＬＩＮＥのトーク画面上で商品選択から決済、購入後フォローまでを完結できるサービスとして展開されています。ログイン不要でスムーズに購入できるＡｔｏｕｃｈの強みはそのままに、ＬＩＮＥミニアプリ上で“リッチな商品一覧・回遊体験”を実現。トーク画面とミニアプリでカートを共通化し、ユーザーの目的に応じた最適な購買体験を提供します。

Ａｔｏｕｃｈストア開発の背景

現在のデジタルコマースでは、単一の販売チャネルだけでは売上の最大化が難しくなっており、顧客とのコミュニケーション設計と、商品を比較・回遊しながら選べる購買体験設計の両立が重要になっています。

一方で、接客に強い導線と、一覧性・回遊性に優れた導線は、それぞれ得意領域が異なります。そこでＩＲＩＳデータラボは、ＬＩＮＥトーク画面ならではの１ｔｏ１接客やパーソナライズ提案の強みと、ミニアプリ上で複数商品を比較・閲覧しやすいＵＩIを両立するため、Ａｔｏｕｃｈストアを開発しました。ＩＲＩＳデータラボはＬＩＮＥ関連支援と自社ＳａａＳ開発を行っており、Ａｔｏｕｃｈを自社開発商品として展開しています。

Ａｔｏｕｃｈストアの主な特長

1．ＬＩＮＥミニアプリ上で、リッチな商品閲覧・回遊体験を実現

Ａｔｏｕｃｈストアでは、商品一覧を見ながら比較検討しやすく、一般的なECサイトに近い感覚で商品を探せます。多数の商品を取り扱う店舗や、定期的に新商品を展開する事業者において、商品発見性と回遊性の向上が期待できます。

2．会員登録・ログイン不要で、ＬＩＮＥ上でスムーズに購入

従来のＡｔｏｕｃｈと同様、ユーザーは煩雑な会員登録やログインなしで利用可能です。ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加していれば、必要なときにすぐアクセスし、そのまま購入につなげられます。ＡｔｏｕｃｈはＬＩＮＥトーク画面上でのスムーズな購入体験を特長としており、その思想はＡｔｏｕｃｈストアにも受け継がれています。

3．トーク画面とミニアプリでカートを共通化

Ａｔｏｕｃｈストアの最大の特長は、ＬＩＮＥトーク画面上の販売導線と、ミニアプリ上の販売導線が分断されず、カートを共通化していることです。

たとえば、トーク画面上でおすすめされた商品をカートに追加した後、ミニアプリで他の商品を見ながら購入内容を検討する、といった行動が自然に行えます。反対に、ミニアプリで商品を探した後、トーク画面上で案内を受けながら決済に進むことも可能です。これにより、接客と購買体験を切り離さず、売上機会の最大化を支援します。

4．購入後もトーク画面上でアフターフォローが可能

Ａｔｏｕｃｈストア経由で購入した場合でも、購入履歴の確認や店舗とのやり取りはＬＩＮＥトーク画面上で継続できます。問い合わせや購入後フォローをチャットで行えるため、ユーザーにとっても店舗にとっても負担が少なく、継続的な関係構築につながります。Ａｔｏｕｃｈは購入後フォローまで含めてＬＩＮＥのトーク画面上で完結する体験を提供している点が特長です。

想定される使い分け

Ａｔｏｕｃｈでは、接客に強いトーク画面上の導線と、回遊に強いＡｔｏｕｃｈストアの導線を、販売戦略や顧客行動に応じて使い分けることができます。

トーク画面上では、セグメント配信によるパーソナライズ提案や、おすすめ商品の案内、限定商品のクローズド販売、１ｔｏ１コミュニケーションによる接客などが有効です。

一方、Ａｔｏｕｃｈストアでは、全商品を一覧で見せたい場合や、新着商品の回遊を促したい場合、ヒーロー画像やビジュアル訴求を活用しながら購買意欲を高めたい場合に適しています。

提供プラン・価格

対応プラン・価格の詳細はお問い合わせください。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=166

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕