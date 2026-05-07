【KINS × パラマウントベッド】経営者の日々のコンディション管理に役立つ「睡眠×腸活習慣」エグゼクティブ向けウェルネスイベントを5月12日(火)に開催

株式会社KINS

総合的な菌ケアサービスを展開する株式会社KINS（本社：東京都江東区、代表取締役：下川穣、以下「KINS」）は、パラマウントベッド株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：木村友彦、以下「パラマウントベッド」）の協力のもと、同社直営店「パラマウントベッド 眠りギャラリーTOKYO」にて、2026年5月12日（火）に経営者・役員層を対象とした特別ウェルネスイベント「経営パフォーマンス向上のための睡眠×腸活戦略」を開催いたします。

■開催の背景：経営基盤としての「健康管理」を再定義する

経営の第一線で活躍し続ける皆様にとって、「健康」は何物にも代えがたい大切な経営基盤そのものです。特に、日々の経営判断を支える「脳」のコンディションと、「睡眠」・「腸内環境」との関係性に着目した研究が近年注目されています。

多忙を極めるエグゼクティブ層において、慢性的な睡眠不足や腸内環境の変化は、日常のコンディションに影響を与える可能性があり、経営者が注目すべき健康習慣のひとつです。本イベントでは、睡眠と腸活に関する最新の研究知見をもとに、経営者の健康的な習慣づくりをサポートするウェルネス習慣をご提案いたします。

■イベント概要：最新知見の「理解」とテクノロジーの「体験」

本イベントでは、腸内細菌研究の第一人者である京都府立医科大学の内藤裕二教授と、KINS代表の下川穣による対談を実施。「睡眠×腸活がビジネスパフォーマンスをどう変えるのか」をテーマに、最新の研究知見をご紹介します。 また、会場となるパラマウントベッドの直営店「パラマウントベッド 眠りギャラリーTOKYO」では、最新技術で睡眠の改善を目指すスリープテックを搭載した製品を実際に体験いただける時間を設け、理論と体感の両面からウェルネスへの理解を深めていただけます。

■登壇者プロフィール

◎内藤 裕二 氏（京都府立医科大学 教授）腸内環境と健康との関連性について多角的に研究し、多数の論文・著書を発表している研究者。消化器内科医として長年教壇に立つ傍ら、腸内細菌叢に関する研究を幅広く手がけ、多数の論文・著書を発表している。

◎下川 穣（株式会社KINS 代表取締役） 岡山大学歯学部卒業後、歯科医師として活動。慢性疾患の根本治療に腸内環境改善を活用するというアプローチでKINSを創業。エグゼクティブに向けた戦略的ウェルネスプログラム「KINS PRIME」を展開。

■実施概要

KINSについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48644/table/127_1_5390540e4159b1965ba4dfaac46aeb30.jpg?v=202605071251 ]（パラマウントベッド 眠りギャラリーTOKYO）

株式会社KINSは、『菌の力で世界を慢性疾患や症状から解放する』をミッションとする、マイクロバイオーム特化のヘルステック企業です。医療専門性とB2Cマーケティングの両方の専門性をかけ合わせることを強みとし、累計12万人超のユーザーを抱えるプロダクト事業（女性・男性対象）、菌に関連する慢性疾患や慢性症状の治療および臨床研究の場としてのクリニック事業（日本で動物病院2院・シンガポールでヒト向けクリニック1院）、両事業で取得できるデータや検体を用いて慢性疾患や症状の新しい治療法を目指す創薬事業の３つを事業を融合させ、男性・女性・動物の様々な菌にまつわる慢性疾患や症状からより多くの皆様を解放することを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社KINS（キンズ）

所在地：東京都江東区新木場1-17-8-328

代表者：下川 穣

事業内容：マイクロバイオーム研究に基づくプロダクト事業・クリニック事業・創薬事業

公式サイト：https://corporate.yourkins.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社KINS 広報担当：pr@yourkins.com