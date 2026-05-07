近代麻雀水着祭2026で“新発見”の逸材登場 63Angel・れみちゃん、9頭身スタイルとハーフ顔でSNSを席巻
2026年5月2日、埼玉県・しらこばと水上公園で開催された「近代麻雀水着祭2026 -無銭キックオフ-」で、63Angel所属のれみちゃん（@remi_burlesque）が大きな注目を集めた。
れみちゃんは、長身を生かした圧倒的な9頭身スタイルと整ったハーフ系の顔立ちで、会場に集まった来場者の視線を引き寄せた。グリーンネット水着やバニー衣装などで撮影に応じ、クールさと可愛らしさを兼ね備えた存在感を披露した。
イベント終了後には、来場者や出演者がX（旧Twitter）やInstagramなど、SNSに写真を次々と投稿。そんな中、「新発見」「今年のキンマー大穴」「モデル級のスタイル」などの声が広がり、関連ハッシュタグも急速に拡散した。
これまで63ANGELを中心に活動してきたれみちゃんは、今回の撮影会をきっかけにさらに知名度を高めた。水着姿によって際立ったスタイルとビジュアルに対し、SNSでは「一目で目が止まった」「もっと見たい」といったコメントも相次いでいる。
イベントでは、瀬戸環奈ちゃん、雛なのちゃん、松本いちかちゃん、七沢みあちゃん、63Angelのまいかちゃん（@maika_burlesque）ら人気出演者も会場を盛り上げた。その中でも、れみちゃんは“新星”として存在感を放ち、スタイル重視のファン層を中心に支持を拡大している。
近代麻雀水着祭は、麻雀企画と水着撮影会を融合した人気イベントとして定着しており、今年も多くの出演者が個性を競い合った。れみちゃんは今回の出演を機に、新たな注目株として存在感を高めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348518/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348518/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社オフィスキューキュー
れみちゃんは、長身を生かした圧倒的な9頭身スタイルと整ったハーフ系の顔立ちで、会場に集まった来場者の視線を引き寄せた。グリーンネット水着やバニー衣装などで撮影に応じ、クールさと可愛らしさを兼ね備えた存在感を披露した。
イベント終了後には、来場者や出演者がX（旧Twitter）やInstagramなど、SNSに写真を次々と投稿。そんな中、「新発見」「今年のキンマー大穴」「モデル級のスタイル」などの声が広がり、関連ハッシュタグも急速に拡散した。
これまで63ANGELを中心に活動してきたれみちゃんは、今回の撮影会をきっかけにさらに知名度を高めた。水着姿によって際立ったスタイルとビジュアルに対し、SNSでは「一目で目が止まった」「もっと見たい」といったコメントも相次いでいる。
イベントでは、瀬戸環奈ちゃん、雛なのちゃん、松本いちかちゃん、七沢みあちゃん、63Angelのまいかちゃん（@maika_burlesque）ら人気出演者も会場を盛り上げた。その中でも、れみちゃんは“新星”として存在感を放ち、スタイル重視のファン層を中心に支持を拡大している。
近代麻雀水着祭は、麻雀企画と水着撮影会を融合した人気イベントとして定着しており、今年も多くの出演者が個性を競い合った。れみちゃんは今回の出演を機に、新たな注目株として存在感を高めている。
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