旅のデータが、サンゴ礁の修復になる。グローバルeSIM「Coral eSIM」、180以上の国と地域で提供開始

合同会社Boring

180以上の国と地域に対応し、利用1GBごとに1円をサンゴ礁保護団体へ寄付します。





■ サービスのコンセプト：Data for Blue

世界のサンゴ礁の約50%はすでに失われ、現状のままでは2050年までに最大90%が消滅する

可能性が指摘されています。Coral eSIMは「つながる旅。海を守る。」をテーマに、

旅人が当然のように使うモバイルデータそのものを、海への投票=Vote 1GB for the ocean

に変える設計を採用しました。





■ 3つのプロダクト価値

1. GOOD TO SEA - 1GBの利用ごとに1円が自動的にサンゴ礁再生活動へ寄付されます。

2. LOW PRICE - 旅の通信費を抑えられる、旅行者向けの手頃なグローバルプラン。

3. STABLE - 180以上の国と地域で、安定した通信品質を提供します。



寄付や追加手続きは一切不要。設定変更も不要で、いつもどおりスマートフォンを使うだけで、データ利用量と寄付額がマイページに積み上がっていきます。





■ 「修復型消費」という新しい選択

これまでの消費は、「使えば終わる、何も残らない」ように設計されてきました。

Coral eSIMが提案するのは、消費という行為そのものに修復の機能を内蔵した

新しい消費の形 - 修復型消費 です。

特別な意識や行動の変化を必要とせず、日常の通信が積み重なるほどに、海の修復に近づく。変えるのは行動ではなく、消費の「設計」そのものです。





■ サービス概要

・名称 : Coral eSIM

・対応エリア : 180以上の国と地域

・寄付スキーム : 利用1GBごとに1円をサンゴ礁保護団体へ寄付

・対応端末 : eSIM対応のスマートフォン／タブレット

・URL : https://coral-esim.com/ja





■ 会社概要

・社名 : Boring llc.

・事業 : グローバルeSIMサービス「Coral eSIM」の企画・提供

・お問い合わせ : https://coral-esim.com/ja





2026年5月6日

Boring Inc.