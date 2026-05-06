オンラインイラスト教室のアタムアカデミー、新講座「グループのキャラクターデザインをしよう！」をリリース

株式会社アタム

子ども向けオンラインイラスト教室を運営する株式会社アタム（本社：東京都港区、代表取締役 宮澤 惇）は、4月より新講座「グループのキャラクターデザインをしよう！」をリリースしましたので、お知らせします。

本授業では、現役のイラストレーターやキャラクターデザイナーを中心とした講師の指導のもと、子どもたちがグループのキャラクターデザインに取り組みます。その制作過程で、イラスト技術の向上だけでなく、社会で生きるチカラを育みます。

カリキュラム「グループのキャラクターデザインをしよう！」概要

2026年4・5月のカリキュラムでは、複数のキャラクターを同時にデザインしていきます。

グループ内のキャラどうしで「同じところ」「違うところ」を作り、キャラクターの描き分けについて学びます。



さらに、キャラクター同士の関係や物語を考えて、その日常の一場面を描くところまでがゴールです。

キャラクターたちの会話や動き、表情から、それぞれの個性や場面が伝わるイラストを描きましょう。

また、アカデミックコースでは、キャラクターの内面を深掘りするために、心理学(BigFive)を使った性格設定を行います。

人間味あるキャラクターには好意と共感が生まれます。

心理学を使って性格を細かく設定したキャラクターデザインにも挑戦しましょう。

授業の詳細はこちらをご参照ください。

（https://atam-academy.com/blog/50744/）

《レッスン概要》

期間：2026年4月～5月

回数：全8回（週１回）

人数：各クラス最大5名

場所：オンライン

講師：アタムアカデミー講師(https://atam-academy.com/creator/)

新講座「グループのキャラクターデザインをしよう！」のポイント

キャラクターをデザインするうえで、性格設定は非常に重要な要素です。キャラクター像が具体的であるほど説得力が増し、人間味のある存在になります。その結果、見る人に共感や好意といった感情を生み出すことができます。

本講座では、複数人のグループとしてキャラクターをデザインしていきます。そのため、個々の内面設定に加え、キャラクター同士の関係性やグループ内での役割まで考えていきます。最終的には、それぞれの関係性や場面が伝わるイラストを制作します。グループでデザインすることで、誰かの心に「刺さる」キャラクターの生み出し方を学び、描き分ける力を身につけていきます。

また、キャラクターの内面や関係性を考える過程では、想像力が不可欠です。本講座を通して、キャラクターデザインの技術向上と同時に、社会で活躍するために必要な想像力も養う内容となっています。

アタムアカデミーのカリキュラムを体験できるオンライン無料体験レッスンを毎週開催

アタムアカデミーでは、入会前にイラスト講座を体験できるオンライン無料体験レッスンを行っています。講師とビデオ通話をしながら授業を体験していきます。

オンライン無料体験レッスンは、iPadに必要なソフトをインストールし、Apple Pencilを使って授業を行っています。iPadをお持ちでない方は、紙とペンでの体験もできます。

課題や制作した作品は講師とチャットやメールでやりとりをすることで共有を行います。兄弟でのご参加、お友達同士のご参加もOKです。

オンラインであっても、対面型の教室と同じように学べます。

体験レッスンのお申し込みはこちらから :https://atam-academy.com/contact/freetrial/

アタムアカデミーのカリキュラムについて

これまでアタムアカデミーではイラスト教室としての楽しさに加えて「社会で生きるチカラ」を身につけることをコンセプトに授業を設計してきました。

《これまでに実施した授業例》

テーマを決めて会話を想像！LINEスタンプを作ろう

感じた世界を伝える！好きな物語にイラストをつけよう

理想の島を作ろう！コンセプトアートに挑戦

身の回りを観察しよう！春・夏・秋・冬をイラストで表現しよう

自分を客観的に見よう！オリジナルアバターを作ろう

アタムアカデミーでは「社会で生きる」ヒントは他者との関わり合いにあると考えており、授業の企画段階から子ども同士がコミュニケーションを取れるような授業にしています。

例えば、春・夏・秋・冬をイラスト表現する授業では、それぞれの住んでいる地域の春夏秋冬を子ども同士で紹介し合います。アタムアカデミーの生徒は世界中から参加しているため、子どもたちの会話の中で、東京とオーストラリアの冬が違うことに気づくこともあります。

こうした経験を通じて、社会・他者とのやり取りの中で異なる価値観・考え方に触れ合い、子どもたちの世界が広がっていく体験こそ、アタムアカデミーは大事だと考えています。

実践的に学べるアタムアカデミーのカリキュラム例

グッズ販売

デザインのテーマを決めてオリジナルグッズをデザインします。ロゴの制作やレイアウトなどを考えて、オリジナルグッズのトータルデザインを行なっていきます。全体の調和を考えて、自分のオリジナルブランドまで表現していきます。

制作したものは実際に販売を行います。

https://suzuri.jp/AtamAcademy/products

作品展

年に一度、アタムアカデミーの生徒作品展を開催しています。アーティストとして活動する第一歩。 発表するイラストを作る過程で、自分の作品を魅力的に見せるにはどうしたらいいかを考えながら描くことができます。 2025年7月には、渋谷ヒカリエにて「オリジナルアバター」の制作をテーマにした「キャラクター大図鑑展」を開催しました。

コンテスト

審査員がどのような観点で審査するのかを考えたうえで、自分のオリジナリティを加えていくバランス感も必要なカリキュラム。たくさんの人が自分と同じテーマで描いた絵が見られるため、自分の実力がよくわかります。審査基準が明確なので、知名度や人気などに関わらず、公正な評価が得られます。

アタムアカデミーについて

アタムアカデミーは、2026年4月現在、延べ入会者数が2,200人を超えるオンライン型のデジタルイラスト教室です。

日本のアートカルチャーの中でもイラストレーション、アニメーション、マンガを主なテーマとしてカリキュラムを設計し、『デジタルアートが好きなこども』や『将来クリエイターを目指すこども』の制作指導を行っております。

▼公式サイト

https://atam-academy.com/

株式会社アタムについて

株式会社アタムは、「イラスト教育により子供の可能性を最大化する」をビジョンにオンラインイラスト教室を運営するスタートアップです。

会社名 ：株式会社アタム

設立 ：2018年9月25日

本社所在地：東京都港区南青山二丁目2番15号ウィン青山1214号

代表者 ：代表取締役 宮澤惇

事業内容 ：オンラインイラスト教室アタムアカデミーの運営（https://atam-academy.com/）

イラスト素材配布サイトの運営（https://illust.atam-academy.com/）