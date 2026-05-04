【GW限定】全品5％OFF＆送料無料！今だけの特別企画開催中｜願いを込める“お守りパワーストーン”｜ハワイ発「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、現在開催中のゴールデンウィーク限定企画「全品5％OFF＆送料無料キャンペーン」を、2026年5月10日（日）まで公式オンラインショップにて実施しております。

新しい季節の流れに合わせて、自分を整えたいこの時期にぴったりの特別企画。

一部商品を除く全アイテムを対象に5％OFF、さらに期間中はすべてのご注文を送料無料にてお届けいたします。

天然石は、願いや想いを込めるお守りとして、日々を前向きに導いてくれる存在。

ご自身へのご褒美や、大切な方へのギフトにもおすすめです。

5月10日（日）までの期間限定となる本キャンペーン。

この機会に、心に寄り添う特別な一本と出会ってみてはいかがでしょうか。

キャンペーン概要

■GW開運フェア

【期間】4月25日(土) 10:00 ～ 5月10日(日)23:59まで

【特典】一部を除く全アイテムが【5%OFF】

→クーポンコード[GW2026] 入力

さらに【送料無料】

▶キャンペーン詳細はこちらから :https://malulani.info/?mode=grp&gid=3173748

・海外発送については、送料無料の対象外となります。

・以下の商品は送料無料の対象外になります。

・バースデイオーダーペアブレスレット

・自動では5%OFFになりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

・対象商品とその他の商品を一緒にお買い上げいただいた場合、対象商品分のみ5%OFFとさせていただきます。

・サイズ調整等での追加料金は5%OFFの対象外となります。

・以下の商品については、クーポンコードを入力していただいた場合も5%OFFの対象外となります。

・バースデイオーダー全商品

・ラグジュアリーコレクション全商品

・有名人・キャラクターコラボ全商品

・他のクーポンとの併用はできません。

・オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

・キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

・配送・お支払い方法については、こちらをご確認ください。

◆おすすめ対象商品

Happiness Rainbow

https://malulani.info/?pid=191575415

幸運のレインボーが優しく彩る、愛と癒しのブレスレット。愛、健康、厄除け、幸福、総合運向上のお守りに。

花冠 -rainbow-

https://malulani.info/?pid=141550490

プルメリアの花冠と、レインボーカラーのストーンを、エレガントに紡いだブレスレット。愛、結婚、仕事、金運、健康、厄除け、幸運のお守りに。

Jewel Fortune Charm～金運＆健康～

https://malulani.info/?pid=180593705

太陽や自然を象徴する光の石達が、明るい未来へと運ぶストーンチャーム。

金運、健康、厄除け、良縁、幸福、守護のお守りに。

Floral Amulet

https://malulani.info/?pid=188071927

幸福と魅力が咲き誇る、可憐なお守りブレスレット。

恋愛成就、厄除け、金運、子宝、幸運のお守りに。

Tiny Ring アベンチュリン ＆ エメラルド

https://malulani.info/?pid=186750868

心身の再生と豊かな愛をもたらすお守りリング。

健康、富貴、愛と平和のエネルギーに包まれたい方におすすめです。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶パワーストーンをプチギフトに♪ 厄除けや健康などお願いごとで選べる天然石をご紹介！

https://malulani.info/column/how-to-choose/35316.html

▶新たな出会いと別れに、心温まる贈り物を：歓迎会＆送別会でのパワーストーン 天然石ギフトアイデア

https://malulani.info/column/basic-knowledge/23942.html

◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。