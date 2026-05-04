『ANTHEM#9』「Steamデッキ構築フェス（Deck Builder Fest）」参加記念Ver.1.2.0アップデートを実施！各キャラクターに新スキル・ブレス・チャームを追加！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』において、5月4日（月）より開催される「Steamデッキ構築フェス（Deck Builder Fest）」への参加を記念したVer.1.2.0アップデートを実施することをお知らせいたします。

本アップデートでは、プレイアブルキャラクターであるファニー、ベニ、ルービットの各キャラクターに新たなスキル、ブレス、チャームが追加されます。

さらに、31%OFFセールの実施や、イラストレーター・イカダ氏による描き下ろしの期間限定キービジュアルの掲載、『Wildfrost』や『DICEOMANCER』とのお得なバンドルの販売など、フェスへの参加を記念した施策を展開中です。

■アップデートVer.1.2.0 実施

「Steamデッキ構築フェス（Deck Builder Fest）」への参加を記念して、Ver.1.2.0アップデートを実施いたします。ファニー、ベニ、ルービットの各キャラクターに新たなスキル、ブレス、チャームが追加され、戦略の幅が大きく広がります。ぜひ新たなビルドをお試しください。

【追加内容】

▼ファニー

・新スキル：スナイプ

・新スキル：アヌビス

・新ブレス：スーパーバブルガム

・新チャーム：クローバー

・新チャーム：マイナー

▼ベニ

・新スキル：ミシックアサルト

・新スキル：オメガ

・新ブレス：折り鶴

・新チャーム：キッド

▼ルービット

・新スキル：ハニービー

・新ブレス：黄のリキッド

・新ブレス：ガーデニングセット

・新チャーム：ファーティライザー

▼共通

・新スキル：パンドラ

・新ブレス：アルメダ銀貨

・新ブレス：高級軟膏

・新チャーム：ポケット

・新チャーム：スケルトン（ベニ／ルービットのみ）

【アップデート日時】

5月4日（月）12:00

■アップデートトレーラー公開

5月4日（月）12時に、アップデートトレーラーを公開いたします。

■アップデートトレーラーはこちら

https://youtu.be/3ZpDfO6dZ1c

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3ZpDfO6dZ1c ]

■公開日時： 2026年5月4日（月）12:00

■31%OFFセール実施中

「Steamデッキ構築フェス（Deck Builder Fest）」の開催に合わせて、31%OFFの特別なセールを実施いたします。1,518円で購入できる大変お得なセールとなっています。この機会にぜひお買い求めください。

通常価格： 2,200円（税込） ⇒ セール価格： 1,518円（税込）

期間：2026年5月12日(火) 2:00まで

■『ANTHEM#9』Steam(R)ページURL

https://store.steampowered.com/app/2628240/ANTHEM9/

■期間限定キービジュアル掲載

『ANTHEM#9』のキービジュアルを担当したイラストレーター・イカダ氏による描き下ろしの特別キービジュアルを、Steamストアページにて期間限定で掲載しております。

■『Wildfrost（ワイルドフロスト）』や『DICEOMANCER』とのバンドルが販売開始！

『ANTHEM#9』と『Wildfrost』及び『DICEOMANCER』とのバンドルの販売を開始いたしました。

１.『Wildfrost』バンドル

『ANTHEM#9』と『Wildfrost』とのバンドルが登場！

『Wildfrost』は、ローグライク要素のあるデッキ構築型戦略ゲームだ。強力な仲間とアイテムのカードを集めてデッキを作りながら、凍てついた世界に終止符を打つ「太陽の寺院」に向かう旅へと出発しよう！

ぜひジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』とのバンドルをお得にお楽しみください。

■販売開始日時： 2026年5月4日（月・祝）12:00

https://store.steampowered.com/bundle/73867/ANTHEM9_x_Wildfrost/

２.『DICEOMANCER』バンドル

『ANTHEM#9』と『DICEOMANCER』とのバンドルが登場！

『DICEOMANCER』はローグライクデッキ構築ゲーム。平穏な生活を望んでいるあなたが、冒険に駆り出されることに。この剣、魔法、銃の世界で、ダイスとデッキをうまく活用し、安寧への帰路を探し出そう！ダイスは何のためにあるのかって？それは…"何でも"変えるためにある。

ぜひジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』とのバンドルをお楽しみください。

■販売開始日時： 2026年5月4日（月・祝） 12:00

https://store.steampowered.com/bundle/73864/ANTHEM9__DICEOMANCER/

■Steamデッキ構築フェス参加記念 リポストキャンペーン開催！

Steamデッキ構築フェスへの参加を記念し、『ANTHEM#9』製品版コード付き特別招待状&『ANTHEM#9』オリジナルグッズセットが抽選で5名様に当たるキャンペーンを「集英社ゲームズ【公式】-NEWS-」Xにて実施いたします。ぜひ奮ってご参加ください。

【開催期間】

2026年5月11日（月）23:59まで

【参加方法】

1. 「集英社ゲームズ【公式】-NEWS-」（@ShueishaGamesON）X をフォロー

2.キャンペーン該当投稿をリポスト

【賞品詳細】

『ANTHEM#9』製品版コード付き特別招待状＆『ANTHEM#9』オリジナルグッズセット

※オリジナルグッズセットにはエージェントクリアポスター、キラキラホロステッカー、クリアファイルエンベロープ、エージェントバインダーが含まれます。

『ANTHEM#9』概要

■対応機種：Steam

■ジャンル：ジェムマッチローグライト

■発売日：2026年2月5日（木）好評発売中

■プレイ人数：1人

■価格：2,200円（税込）

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（繁体字） / 中国語（簡体字）

■発売：集英社ゲームズ

■開発：koeda

■コピーライト：(C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『ANTHEM#9』SteamページURL：https://bit.ly/ant_steam_prjp

■クリエイタープロフィール

koeda（ https://x.com/koeda68287606 ）

「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.2 デモなし部門」で大賞受賞のデビュー作『ANTHEM#9』を開発するゲームクリエイター。業界経験なし、プログラマーでもない。それでもゲーム開発への夢を捨てきれず、30過ぎにして入門書片手に一念発起した異色の個人開発者。右も左も分からないながら、ひたすらゲーム開発に向き合い、熱き心でクリエイティブ活動に邁進している。

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