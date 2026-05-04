【お値段以上の感動を】“高見えすぎる”と毎年話題！母の日ギフト2026登場！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、母の日限定スイーツ第2弾となる、2026年の母の日に向けた限定ギフトコレクションを発売いたします。

今年のラインナップは、例年店頭に並ぶと同時に完売してしまうプレミアムバスケット「アラベスク」をはじめ、猫好き・スイーツ好きの心を掴むポーチギフト、自慢のお菓子をまるで花束のように束ねた「おいしい花束」など、お母さんの笑顔を想いながら選べる多彩なギフトを取り揃えました。

※全品数量限定 ／ なくなり次第終了となります。[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/153_1_059da05bf014f6f87d12cb2240afaf11.jpg?v=202605041251 ]

たいようのギフトが、“特別”で“あたたかい”理由――

■ひとつひとつが、手作りだからこそあたたかい

たいようのラッピングギフトは、専属デザイナーがひとつひとつ手作業で、心を込めて仕上げます。手仕事だからこそ生まれる、「ここにしかない温かさ」が詰まっています。

見た瞬間の「かわいい！」というときめき、ラッピングをほどく時のわくわく、そして一口食べた瞬間に広がる幸せ。――そんなお客様の姿を思い描きながら、職人が丁寧にお作りしたお菓子を詰めています。お母さんを想う優しい美味しさが、日頃は照れくさくて言えない「ありがとう」の気持ちを届けるのにぴったりな、特別なギフトとなりますように。

■一お母さんへ、一期一会の「特別感」を

店舗ごとに「お菓子の組み合わせ」や「価格帯」が異なるため、“他の人と被りにくい”のも選ばれる理由のひとつ。店頭に並ぶそばから次々と手に取られていく大人気シリーズのため、母の日が近づくにつれて入手が難しくなることも。もしも心ときめくセットに出会えたら、その瞬間が最高の買い時です。その店、その時にしか出会えない一期一会のギフトを、ぜひ店頭で見つけてくださいね。

■こだわりの「中身」

お菓子のたいようが何より大切にしているのは、「見た目以上のおいしさ」です。

ラッピングの中には、長年愛され続けるロングセラー千葉銘菓と新作スイーツを厳選。素材と製法にこだわり抜き、甘いものから程よい塩気のしょっぱいものまで、最後まで飽きずにお楽しみいただけるようバランスよく詰め合わせました。「かわいい！」の次には、必ず「おいしい！」が待っている。それは、私たちがずっと守り続けてきた妥協のないこだわりです。

中でも、今年イチオシの母の日ギフトをご紹介！

アラベスク

■価格：\2,800（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・九十九里の詩・花彩菓・プチバウム・季ごよみ・おせんべい

【毎年秒速完売】

360度どこから見ても“かわいい”が止まらない！

「素敵すぎる！」がぎゅっと詰まった、お花とお菓子の贅沢バスケット。

「包みをほどくのがもったいない…！」

毎年そんなお声をいただく、当店自慢のギフトセットです。店頭に並ぶと同時に売り切れてしまう大人気商品が、さらに華やかになって帰ってきました！

＼お母さんのイメージで選べる3つの彩り／- 【王道の赤】～いつも変わらない、心からの愛を～花言葉：「母への愛」「真実の愛」「感謝」「やっぱりお母さんには、この色が一番似合う」そんな風に思わせてくれる、温かくて力強い定番の赤。まっすぐな「ありがとう」の気持ちを、カーネーションに託して届けたい方におすすめです。- 【可憐なピンク】～ふんわり、優しい感謝の気持ち～花言葉：「感謝」「上品・気品」「温かい心」眺めているだけで心がポッと明るくなるような、優しいピンク。いつも家族を穏やかに見守ってくれる、太陽のように温かいお母さんへ。柔らかな笑顔を想像しながら贈ってほしい、可愛らしさあふれるセットです。- 【気品ある紫】～憧れのお母さんへ、尊敬を込めて～花言葉：「誇り」「気品」「尊敬」少し大人っぽく、洗練された紫は、スタッフの間でも「素敵…」と声が上がる美しさです。いつまでも凛としていて、あなたの憧れでもあるお母さんへ。日頃の感謝だけでなく、心からの尊敬も込めて贈りたい、上質な一品に仕上げました。

細部まで“かわいい”をぎゅっと凝縮。ダマスク柄やローズ柄のペーパーに、多色のリボンをこれでもか！というほどたっぷりあしらい、とにかくかわいい＆豪華なデザイン。中には、当店自慢のお菓子を贅沢に詰め込み、見ても食べても嬉しいボリューム感！写真では伝えきれない、実物の「圧倒的なかわいさ」と「ボリューム感」は、ぜひ一度店頭で確かめてみてください♪

Thank you Mother

■価格：\1,500（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・九十九里の詩・花彩菓・おせんべい

【母の日一番人気】

贈ったその瞬間に感謝が伝わる、お花と銘菓のフラワーポットギフト。

大切なお母さんへの贈り物、迷ったらこれ。

視線を集める華やかなラッピングと、職人が心を込めて仕上げたスイーツがひとつになった、当店で最も選ばれているギフトセットです。たっぷりのカーネーションに、大きなローズピンクのリボン。まるで花束のようなフラワーポットの中には、自慢の銘菓をぎゅっと詰め込みました。

「いつもありがとう」

そう思っていても、いざ目の前にすると少し照れくさくて言えない言葉。そんなあなたの代わりに、真っ赤なカーネーションと甘いお菓子が、お母さんへやさしく想いを伝えてくれます。

中央には「お母さんありがとう」のメッセージカード。渡した瞬間、ひと目で伝わるその言葉に、思わず笑顔がこぼれます。さらにラッピング越しに顔をのぞかせるのは、母の日限定の「感謝の気持ち」マドレーヌ。パッケージに刻まれたそのひと言こそが、あなたの気持ち。

見ても、開けても、お母さんへの想いがたっぷり。

お母さんの喜ぶ顔こそが、何よりの贈り物です。

アンティークフラワーブーケ

■価格：\1,600（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・プチバウム・抹茶水ようかん・こぶ柿

【ワンランク上】

大人の女性に贈りたい、上品で気品あふれるフラワーバスケット。

いつも見守ってくれるお母さんへ、今年は少し背伸びをした、洗練された贈り物を。

落ち着いたアンティークカラーのリボンと、洗練された色合いのフラワーをあしらった、大人可愛いバスケットギフトです。上品で華やかなラッピングは、ほどくのがもったいないほどの美しさ。透明なベールの向こうには、母の日限定の「感謝の気持ち」を込めたお菓子が顔をのぞかせます。

中身を楽しんだあとのバスケットは、インテリアとしてお部屋に馴染むデザイン。

お気に入りの小物を入れたり、お菓子を並べたり。「見ても、使っても嬉しい」そんな日常の思い出に残せるギフトに仕上がりました。

いつも凛としているお母さんや、お世話になっている大切な女性へ。

「ありがとう」の言葉にセンスを添えて、ワンランク上のひとときを贈りませんか。

バルーンブーケ

■価格：\800（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・九十九里の詩・安納芋まんじゅう

【母の日“超”イチオシ】

「わあ、可愛い！」手渡した瞬間、そんな弾んだ声が聞こえる、おいしい花束♪

ぷっくりとしたハートのバルーンを飾り、自慢のお菓子をまるで花束のように束ねた、遊び心あふれるデザインです。1つでもしっかりとしたボリュームがあり、その華やかさはまさに「お値段以上」。たったひとつで、お祝いの気持ちがすべて完成する贅沢な仕上がりです。

お母さんへはもちろん、色違いでいくつか揃えて、お世話になっている方々へ配るのにもぴったり。

気取らないけれど、とびきり華やか。そんな「可愛い！」が詰まった、とっておきの“おいしい花束”です♪

≪左≫ ミャオポーチ

■価格：\980（税込）

■内容：プチバウム・花彩菓・おせんべい

≪右≫ カップケーキポーチ

■価格：\1,000（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・九十九里の詩・おせんべい

普通のお菓子じゃ物足りない！

そんなあなたにぴったりの、実用性×可愛さに大満足間違いなしの特別セット。

- 猫好きさん悶絶！きゅんが止まらないネコポーチ愛らしい表情の猫ちゃんたちが大集合！マカロンやスイーツが描かれた、まるでお菓子屋さんのようなデザインに、猫好きさんの「かわいいいい！」が止まりません♪- スイーツ好きの夢！立体的でふわっふわなショートケーキポーチショートケーキがそのままポーチになっちゃった!? 生クリームのようなふわふわの質感に、立体的なイチゴがちょこんと乗って、まさにスイーツ好きの夢を形にしたようなギフトです♪

かわいいポーチの中には、自慢のお菓子をパンパンに詰め込みました♪

美味しいお菓子を楽しんだあとは、アクセサリーや薬入れ、お直し用のコスメポーチとして大活躍！

いつでもバッグに入れて持ち歩けるから、“母の日の思い出”を見るたびに笑顔があふれる――母の日が終わっても幸せが続く、気持ちを届けるギフトです。

バッグから取り出すたびに、かわいくてついついニヤニヤしちゃう…♪

そんな日常の小さな幸せを、大好きなお母さんへプレゼントしませんか？

≪左≫ 春らんまん

■価格：\680（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・桜もなか・春せんべい

≪中央≫ Thanks Mother

■価格：\700（税込）

■内容：クマンシェ・季ごよみ・ほろしおクッキー

≪右≫ flower gift

■価格：\780（税込）

■内容：おせんべい2枚・ヴァッフェル・九十九里の詩・花彩菓

「ちょっとした贈り物はしたいけれど、相手に気を遣わせたくない」

そんな時に圧倒的な支持をいただいているのが、たいようの「まごころラッピング」ギフト。

気取らないけれど、しっかり「特別」。

そんな絶妙なバランスを大切にした、お母さんへそっと手渡せる贈りものです。

リボンやお花のデザインも、パッと明るい華やかなものから、しっとりと落ち着いたものまで幅広くご用意。贈る方の雰囲気や年代に合わせて、ぴったりのひとつをお選びいただけます。

お菓子も、愛らしい洋菓子から、趣ある和菓子まで。

透明なラッピングから顔をのぞかせるのは、つぶらな瞳がたまらない「クマさんのフィナンシェ」や、香り豊かな抹茶のヴァッフェルなど。洋菓子から和菓子まで、職人が素材にこだわり抜いた銘菓をバランスよく詰め合わせました。

ギフトシャン プチBOX

■価格：\580（税込）

■内容：九十九里の詩・花彩菓

後ろ姿まで愛おしい♪

ネコちゃん・ワンちゃんの「ありがとう」バッグ。

猫好きのお母さんも、犬好きのお母さんも、みんなが笑顔になれる特別なギフトセットです。

優しいパステルカラーのパッケージには、愛らしいネコちゃんとワンちゃんがデザインされ、真っ先に「ありがとうございます」の気持ちを届けてくれます。

このギフトのポイントは、後ろ姿まで最高にかわいいこと♪

パッケージの背面には、肉球の形をした小さな窓があいているんです。そこからのぞくお菓子は、まるでネコちゃんやワンちゃんたちが「いつもありがとう」と一生懸命に想いを伝えてくれているよう。

見て、手にとって、ほっこりかわいい、一味違うギフトです♪

≪左≫ カーネーション

■価格：\560（税込）

■内容：クマンシェ・花彩菓・ざらめせんべい

≪右≫ 母の日ブーケ

■価格：\550（税込）

■内容：母の日マドレーヌ・九十九里の詩・おせんべい

「かわいい」だけじゃない。

ジップ付きが実は一番うれしい！手間ゼロ＆好印象なスマートギフト。

ラッピング済みだから、買ってそのまま渡せる手軽さNo.1ギフト。

でも、その中には「もらったあとの使いやすさ」という細やかな心配りが詰まっています。

お母さんって、実はジップ付きの袋が大好きな方が多いんです！

衛生的で開け閉めが自由なこの設計は、一度に食べきれなくても美味しさをしっかりキープできる安心の形だからこそ。お菓子を楽しんだあとも、スティックコーヒーや飴を入れたり、デスク周りの小物をまとめたり。実用アイテムとして、長く大切に使っていただけます。なにより、「こんな可愛いお花柄のジップ袋、なかなか見かけない！」とご好評いただいているデザインも、人気の秘密です。

ギフト専用のシールを添えて、感謝の気持ちもしっかり演出。

「いつもありがとう」の言葉と一緒に、お母さんの毎日がちょっと便利に、もっと楽しくなるギフトを贈りませんか？

≪左≫ Golden Gift

■価格：\760（税込）

■内容：プチバウム・九十九里の詩・カレーせんべい・こげめし

≪中央≫ Bloom

■価格：\780（税込）

■内容：おせんべい2個・花彩菓・九十九里の詩・クッキー

≪右2つ≫ クマンシェ2個セット

■価格：\480（税込）

■内容：クマンシェ2個

いつもの美味しさに、母の日の想いを添えて。

ロングセラー銘菓がドレスアップした、万能プチギフト♪

気取らないけれど、どこか特別。そんな「ちょうどいい」が詰まったプチギフトシリーズです。

普段のおやつにちょっと特別感をプラスしたり、贈答品のオマケとしてあなたの想いを添えたり――どんなシーンでも楽しめる、万能なアイテム。

どれもお手頃な価格帯だから、何種類かまとめて「お母さん、どれがいい？」と選んでもらう時間も、きっと楽しい思い出になります♪

母の日ギフトは、なくなり次第終了！

母の日ギフトは、すべて手作りのため、なくなり次第終了となります。

毎年、あっという間に完売してしまう大人気アイテムばかりですので、「これだ！」と思うものに出会えたら、ぜひお早めにチェックしてくださいね。

店頭では、私たちスタッフが心を込めて、ギフト選びのお手伝いをさせていただきます。

贈る方の雰囲気や、お母さんとの思い出をお聞かせください。

皆様と一緒に、最高の「ありがとう」を見つけられることを、スタッフ一同楽しみに、ご来店を心よりお待ちしております！

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com