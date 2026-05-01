『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン所属「クッキングオイル部隊」の「ブレッディ」がフィギュアで登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『勝利の女神：NIKKE ブレッディ 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE ブレッディ 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201088&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■勝利の女神：NIKKE ブレッディ 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：49,500円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：フリーイング


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約400mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：宇治川法幹(ドラゴンクラフト)


彩色：松田モデル


制作協力：ドラゴンクラフト














『勝利の女神：NIKKE』より、テトラライン所属「クッキングオイル部隊」の「ブレッディ」が、1/4スケールで登場。


存在感あふれるプロポーションを、設定や公式イラストをもとに丁寧な造形で立体化しました。


軽やかに腰をひねったポージングや、いたずらっぽくキャンディーを手にした仕草など、キャラクターの魅力をそのまま再現。


ボリューム感のあるボディラインと衣装の密着感、ストッキングの透け感など、質感表現にもこだわった仕上がりとなっております。


さらに、彼女が使用するライフル「チューイング・テイスティ」も細部まで作り込み、世界観をより一層引き立てます。


迫力のスケール感と情報量でお届けする、ブレッディの魅力をぜひお手元でご堪能ください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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