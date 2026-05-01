守るから産み出す継承へ。 佐賀県アトツギ向け伴走支援プログラム「RYZE」 参加者募集開始のお知らせ

公益財団法人佐賀県産業振興機構

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下「RYO-FU BASE」。）は、佐賀県内で家業を受け継ぐ、またはこれから受け継ぐ予定の後継者（アトツギ）を対象とした、佐賀県アトツギ向け伴走支援プログラム「RYZE（ライズ）」の参加者募集を開始します。

本プログラムは、家業を「守る」だけでなく、自分の代ならではの視点で新たな価値を生み出す“アトツギベンチャー”の創出を目的とし、約7か月間にわたる伴走支援を通じて、事業構想から実践・発信までを一貫して支援します。

本プラグラム実施の背景

人口減少や市場縮小、価値観の多様化が進む中、中小企業においては事業承継と同時に、家業の変革や新規事業への挑戦が求められる時代となっています。

一方でアトツギの多くは、

- 新しいことに挑戦したいが、何から始めればよいかわからない- 家族や社内に相談しづらい- 同じ立場で悩みを共有できる仲間がいない

といった課題を抱えています。RYO-FU BASEでは、こうした声を受け、ひとりで抱え込まず、仲間や専門家とともに挑戦できる環境として本プログラムを設計しました。

本プログラム概要

RYZEに込めた思い

- 対象者佐賀県内に本社または主要拠点を有する中小企業等の後継者・後継予定者、または承継後概ね10年以内の経営者等- 募集人数10名程度- 参加費無料- プログラム期間支援決定後～2027年２月（予定）- プログラムの詳細以下のWebサイトからご確認くださいhttps://ryze-saga.com/なお、県内3地域（佐賀市・鳥栖市・唐津市）で無料説明会を開催します。説明会では、プログラムの説明に加え、実際に家業変革に挑戦してきた先輩アトツギのリアルな経験談を聞くことができます。チラシはこちら(https://ryofubase.jp/cms/wp-content/uploads/2026/05/02_%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%90RYZE%E3%80%91%E5%85%AC%E5%8B%9F%E9%96%8B%E5%A7%8B_compressed.pdf)をご確認ください。（１）タイムテーブル│全会場共通15：30～16：00 会場オープン・受付16：00～16：05 オープニング16：05～16：20 プログラム概要説明16：20～16：25 RYO-FU BASEの他の支援メニュー紹介16：25～17：10 先輩アトツギからの経験シェア（トークセッションor基調講演）17：10～17：55 参加者同士の交流ワーク17：55～18：00 クロージング/今後の案内―以下、希望者のみ―18：00～18：45 個別相談会/ES作成アドバイス（２）各会場及びゲストア 佐賀市会場● 日時：2026年５月18日（月）16：00～18：00● 会場：SAGA CHIKA（佐賀市城内1丁目１―59）● ゲスト：藤井 博文 氏（株式会社増田桐箱店 代表取締役社長 / 3代目）＜ゲストのプロフィール＞伝統の技を守りつつ、生活に沿ったオリジナル商品や海外展開を推進。桐箱を主役にした「米櫃」などがヒットし、年間100万箱以上を生産。職人技と効率の両立で国内最大規模を実現し、地域創生やDX活用など幅広い事業を手掛けるリーダー。イ 鳥栖市会場● 日時：2026年５月22日（金）16：00～18：00● 会場：笑顔が見たいから（鳥栖市元町1336-6 栄ビル２階）● ゲスト：酒見 史裕 氏（ワアク株式会社 代表取締役CEO）＜ゲストのプロフィール＞家具の町・大川で家業の家具製造に従事後、デザイン事務所を設立。2016年に代表取締役に就任し、2019年にオフィス家具D2Cブランド「WAAK°」を立ち上げ起業。VCから資金調達を実施し、家具産業の未来を切り拓く。ウ 唐津市会場● 日時：2026年５月25日（月）16：00～18：00● 会場：唐津市民交流プラザ（唐津市南城内1番1号 大手口センタービル「Otte」3階）● ゲスト：佐藤 賢 氏（有限会社モールドモデル 副社長）＜ゲストのプロフィール＞石膏鋳造専門企業の2代目。第6回アトツギ甲子園グランプリ（経済産業大臣賞）を受賞。廃石膏からブドウ用カルシウム液体肥料を生み出す循環型地域創生モデルを提唱。アトツギアンバサダー。（３）無料説明会への申込方法以下のWebサイトの応募フォームからお申し込みくださいこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx140CoG9JmtMXeT8gD2DyyV3z5GzCisZKcLdFg69H4dLOJQ/viewform)- 本プログラムへの参加申込方法以下のWebサイトの応募フォームからお申込みくださいhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_o3vjX3ZLnLhl3h6by_NA6FNlA05W-JyecphB92X04niGQ/viewform?usp=dialog- 問い合わせ先「RYZE」運営事務局株式会社JICU 平野Email：info@jicu.jp

RYZE とは、「RISE（上昇・飛躍）」をベースに生まれた、佐賀のアトツギ支援プログラムの名称です。RYZE のY には Yield（産み出す）、Z には Zenith（高み）、Zest（熱意）、Zap（打破） の意味を重ねました。「I（私）」から「Y（産み出す）」へ。「S（佐賀）」から「Z（究極）」へ。

受け継いだ家業を、ただ守るのではなく、自分の代ならではの視点で新たな価値へと変えていく。そんな挑戦の意思を込めています。

RYO-FU BASEでは、本プログラムを通じて、アトツギ一人ひとりが自分の代ならではの価値を生み出す「アトツギベンチャー」へと踏み出し、その動きが佐賀県内に広がっていくことを目指しています。