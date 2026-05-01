千葉県「ラブちばキャンペーン」Season15も受託決定！前年度は2.2万件超の投稿で大盛況

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、ちばプロモーション協議会が実施する「あなたのLOVE(ハート)CHIBA教えてキャンペーン」引き続き令和8年度の「Season15」を受託いたしました 。

14年にわたり本キャンペーンに携わってきた知見と 、25年間地域情報プラットフォーム「まいぷれ」で培ったメディア力を活かし、Season15では「見る」から「行く・投稿する」への行動変容を促す新たな施策を展開してまいります 。

「あなたのLOVE(ハート)CHIBA教えてキャンペーン」とは

本事業は、県民や旅行者が千葉県内で撮影したお気に入りの風景、観光スポット、グルメ、宿泊施設、土産品などの写真とコメントを投稿してもらうことで、口コミによる情報発信の仕組みを作り出すキャンペーンです 。

行政主導のPRとは一線を画したユーザー生成コンテンツ（UGC）の活用により、本県への観光客誘致と、地域内での消費活動を促進するサイクルを構築することを目的としています 。

Season14の成果：2.2万件超の投稿とSNS基盤の拡大

- 特典: 毎月抽選でチーバくんグッズや千葉県特産品が当たります 。- 応募方法: 公式サイトのフォーム、またはInstagramから簡単に応募可能です 。- 公式サイト: https://love-love-chiba.jp- SNSInstagram: @love.love.chibaX (旧Twitter): @love_love_chibaFacebook：＠love.love.chiba

令和7年6月から令和8年3月にかけて実施されたSeason14では、SNSを中心とした積極的な情報発信により、広範な認知を獲得しました 。

Season15の施策：ファンを“参加者”へ転換する新戦略

- 総写真投稿数: 22,590件（Instagram経由：14,422件、Webフォーム経由：8,168件）- 公式SNSフォロワー数:Instagram: 57,337人（前年比115.4%）X (旧Twitter): 11,949人（前年比125.5%）- 主な運用実績:1．週3回以上の高頻度な投稿および、合計11,000人以上のフォロワー獲得に繋がった効果的なSNS広告の運用 。2．ユーザー属性を分析するInstagramアンケートの実施や、季節ごとの魅力を伝えるチラシ・ポスター制作を通じた多角的なプロモーション 。3．参加者からは「キャンペーンを通じて千葉の魅力を知り、好きになった」といった好意的な意見が多く寄せられ、地域活性化の取り組みとして高い支持を得ています 。

Season15では、これまでのフォロワー拡大という成果を土台に、さらに一歩踏み込んだ「参加と行動を生み出す」運用へと進化させます 。

1. 投稿ハードルの低減とエンゲージメントの強化

最新のSNSアルゴリズムに適応し、Instagramでの動画投稿の受付開始の導入やストーリーズでの積極的なユーザー投稿（UGC）紹介を実施します 。また、撮影のコツを発信する「投稿作例コンテンツ」を充実させ、より多くのファンが気軽に応募できる環境を整えます 。

2. 直感的で利便性の高いWebサイトへのリニューアル

30代～50代の女性をメインターゲットに、モバイルファーストで明るく親しみやすいデザインへとアップデートします 。

今後の展開

- 「お知らせ」欄の新設: 優待施設の追加情報などをタイムリーに発信し、サイトへの再訪を促します 。- 検索・回遊性の向上: 投稿写真の周辺にある優待施設を自動表示する機能を備え、「写真を見る」から「実際に訪れる」アクションをスムーズに繋げます 。

今後も、自治体や観光関連団体とのパートナーシップを深め、独自のメディア運営ノウハウを駆使したデジタルマーケティングにより、持続可能な地域創生モデルの構築に邁進してまいります。