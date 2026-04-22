～会員数34万人突破！～ オフィス・店舗向けEC サイト「山善ビズコム」 4周年記念で全商品10％オフ

【キャンペーン期間】 5月12日(火)10:00～5月28日(木)9：59

【ECサイト】https://yamazenbizcom.jp/ext/coupon-specialbargain.html

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）のオフィス・店舗向けのECサイト「山善ビズコム」は、2026年5月10日で開業4周年を迎えます。そこで、オープン4周年記念として、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、「全商品10％オフクーポンキャンペーン」を5月12日(火)午前10時から実施いたします。





「山善ビズコム」は、個人事業主の皆様を含む多様なビジネスの開業・運営をサポートするため、オフィス用品から家電、インテリア、DIY工具、車両用品に至るまで、総数約1万8千点の商品を取り揃えたECサイトです。2026年4月より、延長保証サービスの対象商品を拡大し、より安心してご利用いただけるサイトとしました。その他にも、「見積もり機能」や「ニーズに合った最適な商品のご提案」、そして「請求書での後払い対応」など、お客様の商品選択・ご購入をより便利にするサービス・機能を充実させています。

これらのサービスは、事業者だけでなく個人のお客様からも高く評価されており、当社直販の安心感に加え、商品が探しやすく、配送が迅速である点が支持されています。会員数は、目標を上回るペースで増加しており、2026年4月現在で34万人を突破しました。

今後も法人・個人事業主の皆様をはじめ、自治体や工場など幅広いお客様にご利用いただけるよう、キャンペーンの実施やサイトの更新・充実を図っていきます。2026年度には会員数50万人超えを目指し、さらなるサービス向上に努めてまいります。

＜4周年記念「全商品10％オフクーポンキャンペーン」の概要＞

【実施期間】2026年5月12日(火)10:00～5月28日(木)9:59まで

【企画概要】期間中、全商品を10％オフでご購入いただけます

※一部、対象外商品があります。

※クーポンの利用には、会員登録が必要です。

※クーポン取得方法：「山善ビズコム」内ランディングページにクーポンコードを掲載。

https://yamazenbizcom.jp/ext/coupon-specialbargain.html

【山善が運営する主なECサイト】

● 楽天市場「くらしのeショップ」

https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-kurashi/

● Yahoo!ショッピング「くらしのeショップ」

https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-kurashi/

● Amazon「くらしのeショップ」

https://www.amazon.co.jp/yamazen_home

● 楽天市場「e家具スタイル」

https://www.rakuten.ne.jp/gold/kagustyle/

● auPAYマーケット「くらしのeショップ」

https://wowma.jp/user/51537942

● 楽天市場「山善家電」

https://www.rakuten.ne.jp/gold/yamazenkaden/

● dショッピング「くらしのeショップ」

https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/e-kurashi/?pcode=067

● Qoo10「くらしのeショップ」

https://www.qoo10.jp/shop/e-kurashi

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承ください。